Обстріл Харківщини та атака на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах

Окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщини, Сумщині, Житомирщині та Київщині. Триває відновлення електро- та водопостачання. Працюють Пункти незламності. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Значкове, Чарівне, Малинівка, Щербаки, Шевченко, Залізничне, Степове, Малі Щербаки, Дорожнянка, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Шевченково, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське. Надійшло 14 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна ініормація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині окупанти знову обстрілювали Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Люди цілі. Триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Харківщина

Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти фронтових районів області: Куп‘янський, Ізюмський, Чугуївський, Харківський. Двоє загиблих та п'ятеро поранених внаслідок вчорашніх ранкових обстрілів у Куп’янську.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обороняються та цинічно обстрілюють з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка та Площанка. Усі атаки ворога відбиті. Лікарні окупованої частини Луганщини знов переповнені пораненими росіянами.

Донеччина

Вночі – щільний обстріл Мар'їнки та населених пунктів громади. Активні бойові дії поблизу Бахмуту, Вугледару, Авдіївки, Красногорівки. Електропостачання на території області відновлено. За минулу добу на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених.

Херсонщина

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Херсонщини. За інформацією ЗСУ, ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Берислав, Білозерка, Дудчани, Дніпровське, Качкарівка, Новоолександрівка, Понятівка, Станіслав, Токарівка, Широка Балка, та Херсон. Через ворожі обстріли, вночі 23 листопада, в обласній лікарні від поранень помер 13-річний хлопчик. Також поранень зазнали ще дві дитини: один хлопчик залишився без руки, інший дістав поранення живота. У Херсоні загинув чоловік віком 73 роки.

Триває відновлення звільненої Херсонщини. Нині в області відновлено 57 базових та три пересувні станції мобільного зв’язку. Область працює над відновленням електропостачання на звільненій Херсонщині. Надходить гуманітарна допомога.

До слова, триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.