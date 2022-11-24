Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Харківщини та атака на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Харківщини та атака на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
ДСНС

Окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщини, Сумщині, Житомирщині та Київщині. Триває відновлення електро- та водопостачання. Працюють Пункти незламності. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Значкове, Чарівне, Малинівка, Щербаки, Шевченко, Залізничне, Степове, Малі Щербаки, Дорожнянка, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Шевченково, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське. Надійшло 14 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна ініормація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині окупанти знову обстрілювали Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Люди цілі. Триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Харківщина

Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти фронтових районів області: Куп‘янський, Ізюмський, Чугуївський, Харківський. Двоє загиблих та п'ятеро поранених внаслідок вчорашніх ранкових обстрілів у Куп’янську.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обороняються та цинічно обстрілюють з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка та Площанка. Усі атаки ворога відбиті. Лікарні окупованої частини Луганщини знов переповнені пораненими росіянами.

Донеччина

Вночі – щільний обстріл Мар'їнки та населених пунктів громади. Активні бойові дії поблизу Бахмуту, Вугледару, Авдіївки, Красногорівки. Електропостачання на території області відновлено. За минулу добу на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених.

Херсонщина

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Херсонщини. За інформацією ЗСУ, ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Берислав, Білозерка, Дудчани, Дніпровське, Качкарівка, Новоолександрівка, Понятівка, Станіслав, Токарівка, Широка Балка, та Херсон. Через ворожі обстріли, вночі 23 листопада, в обласній лікарні від поранень помер 13-річний хлопчик. Також поранень зазнали ще дві дитини: один хлопчик залишився без руки, інший дістав поранення живота. У Херсоні загинув чоловік віком 73 роки.

Триває відновлення звільненої Херсонщини. Нині в області відновлено 57 базових та три пересувні станції мобільного зв’язку. Область працює над відновленням електропостачання на звільненій Херсонщині. Надходить гуманітарна допомога.

До слова, триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.

Теги: війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчора через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС
Україна пережила блекаут. Галущенко повідомив, коли запрацюють АЕС
Сьогодні, 09:28
Обстріли України не повинні залишитись безкарними
Макрон відреагував на масований ракетний обстріл України з боку РФ
Сьогодні, 06:43
ППО України бездогано впоралася з масованим обстрілом окупантів
Як ППО впоралася з масованим ракетним обстрілом Росії – оцінка Повітряних сил України
Сьогодні, 02:53

Події в Україні

Обстріл Харківщини та атака на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Обстріл Харківщини та атака на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Україна пережила блекаут. Галущенко повідомив, коли запрацюють АЕС
Україна пережила блекаут. Галущенко повідомив, коли запрацюють АЕС
У Кривому Розі рятувальники визволили гірників, які залишились під землею через знеструмлення
У Кривому Розі рятувальники визволили гірників, які залишились під землею через знеструмлення
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В одній із областей запроваджуються всі можливі графіки відключення світла
В одній із областей запроваджуються всі можливі графіки відключення світла
Мер Рівного розповів про ситуацію з електропостачанням у місті
Мер Рівного розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту
127K
Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна
93K
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
86K
Рашисти атакували Київ: Кличко повідомив деталі
43K
Інцидент після засідання ОДКБ: Лавров знову нахамив журналістам (відео)
41K
Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Вчора, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Вчора, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту