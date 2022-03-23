«Путін та його генерали ганьблять усе». Колишні в'язні німецьких концтаборів відреагували на загибель 96-річного харків’янина

Колишній в'язень Бухенвальда Борис Романченко загинув під час російських обстрілів Харкова

Міжнародний комітет Освенцима, який об'єднує колишніх в'язнів німецьких концтаборів, вийшов із заявою щодо загибелі в Харкові 96-річного Бориса Романченка, який пережив у роки Другої світової війни ув'язнення в Бухенвальді.

Ось що сказав виконавчий віце-президент комітету Крістоф Хойбнер: «Для людей, які пережили Освенцим та Голокост, смерть їхнього товариша Бориса Романченка в Харкові стала останнім згуртованим криком злочинної війни, яку Путін та його поплічники ведуть в Україні день у день. Ця війна стирає пам’ять і справу життя тих, хто вижив у концтаборах, і намагається розділити та зруйнувати їхні спільноти в Україні, Польщі, Росії, Білорусі, Ізраїлі та багатьох інших країнах світу».

У заяві комітету також цитуються слова 96-річної Єви Фахіді, угорської єврейки, яка пережила Голокост: «Все, заради чого ми жили з моменту визволення з Освенцима, Бухенвальда, Равенсбрюка та Заксенгаузена, все, що ми відстоювали і всі спогади, якими ми ділилися з європейською молоддю, зараз ганьблять Путін і його генерали. Люди кажуть, що ми, котрі вижили в концтаборах, – совість світу. У Путіна немає совісті, він взагалі не має до нас жодного відношення, ганьба йому та його брехні. Наші думки в ці дні звернені до сім'ї Бориса Романченка і всіх, хто пережив Голокост в Україні і нині намагається вижити під російськими бомбами. Але також наші думки звернені до батьків та близьких молодих російських солдатів, чиї життя Путін навмисне витрачає на цій війні».

Нагадаємо, Борис Романченко, колишній в'язень Бухенвальда та ще кількох німецьких концтаборів, загинув 18 березня у власній квартирі у Харкові після того, як до будівлі потрапив снаряд. Романченко жив у Північній Салтівці – районі, який з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських військових.

Нагадаємо, що в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», внаслідок нападу Росії проти України у Харкові зруйновано більше тисячі багатоповерхівок. Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що велику частину зруйнованих будинків доведеться зводити з нуля.