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Влада ухвалила важливе рішення щодо студентів, яким нічим платити за навчання

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Влада ухвалила важливе рішення щодо студентів, яким нічим платити за навчання
Держава компенсує вартість навчання студентів
фото з відкритих джерел

Держава допоможе контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання

Кабінет міністрів затвердив механізм, який допоможе продовжити навчання студентам-контрактникам, які втратили можливість платити за навчання. Для них із резервного фонду держбюджету виділено близько 87 млн грн. Ці кошти планується спрямувати на компенсацію вартості навчання студентів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«За дорученням президента уряд схвалив механізм, який допоможе контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання. Таких випадків сьогодні багато. Студенти накопичують борги, а установи вищої освіти залишаються без фінансових ресурсів», – пояснив очільник уряду.

За його словами, затверджений Кабміном порядок поширюється на сім'ї зі студентами, чий середньомісячний дохід на людину не перевищує розміру мінімальної зарплати.

«Всього на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн», – уточнив він.

Також ухвалено рішення, як бути з відсутністю у студентів з окупованих або прифронтових територій необхідних для вступу до вузів та навчання документів.

«Держава реалізує право на вищу освіту для молоді, яка опинилася в окупації або на прифронтових територіях. На сьогоднішньому засіданні уряд затвердив особливий Порядок зарахування до вишів абітурієнтів з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів», – зазначив прем'єр. 

Так, у разі відсутності документа, що засвідчує особу або військово-облікового документа, зарахування відбудеться на підставі свідоцтва про народження з наступним письмовим зобов'язанням оформити необхідні документи.

Нагадаємо, у липні міністр освіти Сергій Шкарлет повідомляв, що держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих територій та зони бойових дій. Звільнять від оплати й тих студентів, які перебували в окупації чи блокуванні раніше, і не можуть виплатити борг за навчання.

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Теги: университет студенти

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