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    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета

    Зокрема, студентство має претензії до&nbsp;того, що&nbsp;у&nbsp;наукових роботах Шкарлета виявляли плагіат - Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Зокрема, студентство має претензії до того, що у наукових роботах Шкарлета виявляли плагіат
    фото: vechirniy.kyiv.ua

    Акція, яка припала на День закоханих, проходить під символічним лозунгом «Якщо любиш — піди!»

    У понеділок, 14 лютого, під стінами Кабміну вже вдруге зібралися студенти кількох вишів. Вимоги учасників акції – відставка чинного міністра освіти України Сергія Шкарлета, якого звинувачують у плагіаті, зв’язках з ексміністром Табачником та головне – у невизнанні виборів в Києво-Могилянській академії. Про це повідомляє сайт «Київ вечірній».

    Учасники прийшли з сотнями банерів та транспарантами, на яких написали: «Шкарлет=корупція», «Чекаю, коли ти станеш колишнім, «Твоя відставка змушує серце битися частіше», «Love is…вчасно прощатися» тощо. Крім того, студенти принесли крижане серце з фотографією міністра, яке потім розбили.

    На «романтичний» протест вийшли студенти Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного технічного універитету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного авіаційного університету та інших студентських спільнот України.

    Головна вимога студентів – відставка міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Натомість вони вимагають призначити «компетентного фахівця з бездоганною репутацією в академічному співтоваристві».

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    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета
    фото: vechirniy.kyiv.ua

    Нагадаємо, у Києві на Банковій зібрались сотні студентів, які вимагають відставки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

    Раніше, 4 лютого дві фракції у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета після скандалу з виборами ректора Києво-Могилянської академії. У той же день студенти Могилянки мітингували під Кабміном: вимагали звільнення Шкарлета (фото).

    Також 3 лютого, органи студентського самоврядування НаУКМА оголосили безстроковий страйк. Студенти протестують проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета про невизнання результатів виборів президента закладу і призначення нового конкурсу.

    Згодом Міносвіти відкликав наказ щодо проведення нових виборів президента в Києво-Могилянській Академії. Про це повідомив голова комітету ВР із питань освіти та науки Сергій Бабак. Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що почесному Президенту Могилянки В'ячеславу Брюховецькому доручили залагодити усі внутрішні конфлікти.

    2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

    Нагадаємо, 27 січня під час другого туру виборі президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

    Читайте також: Помер експрезидент Києво-Могилянської академії
    Теги: міністр акція студенти протест звільнення Сергій Шкарлет
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    Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета