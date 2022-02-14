Студенти під Кабміном влаштували яскравий протест проти Шкарлета

Зокрема, студентство має претензії до того, що у наукових роботах Шкарлета виявляли плагіат

Зокрема, студентство має претензії до того, що у наукових роботах Шкарлета виявляли плагіат

Акція, яка припала на День закоханих, проходить під символічним лозунгом «Якщо любиш — піди!»

У понеділок, 14 лютого, під стінами Кабміну вже вдруге зібралися студенти кількох вишів. Вимоги учасників акції – відставка чинного міністра освіти України Сергія Шкарлета, якого звинувачують у плагіаті, зв’язках з ексміністром Табачником та головне – у невизнанні виборів в Києво-Могилянській академії. Про це повідомляє сайт «Київ вечірній».

Учасники прийшли з сотнями банерів та транспарантами, на яких написали: «Шкарлет=корупція», «Чекаю, коли ти станеш колишнім, «Твоя відставка змушує серце битися частіше», «Love is…вчасно прощатися» тощо. Крім того, студенти принесли крижане серце з фотографією міністра, яке потім розбили.

На «романтичний» протест вийшли студенти Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного технічного універитету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного авіаційного університету та інших студентських спільнот України.

Головна вимога студентів – відставка міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Натомість вони вимагають призначити «компетентного фахівця з бездоганною репутацією в академічному співтоваристві».

Нагадаємо, у Києві на Банковій зібрались сотні студентів, які вимагають відставки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Раніше, 4 лютого дві фракції у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета після скандалу з виборами ректора Києво-Могилянської академії. У той же день студенти Могилянки мітингували під Кабміном: вимагали звільнення Шкарлета (фото).

Також 3 лютого, органи студентського самоврядування НаУКМА оголосили безстроковий страйк. Студенти протестують проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета про невизнання результатів виборів президента закладу і призначення нового конкурсу.

Згодом Міносвіти відкликав наказ щодо проведення нових виборів президента в Києво-Могилянській Академії. Про це повідомив голова комітету ВР із питань освіти та науки Сергій Бабак. Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що почесному Президенту Могилянки В'ячеславу Брюховецькому доручили залагодити усі внутрішні конфлікти.

2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Нагадаємо, 27 січня під час другого туру виборі президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.