Влада дозволила деяким студентам-контрактникам не платити за навчання

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих територій та зони бойових дій. Звільнять від оплати й тих студентів, які перебували в окупації чи блокуванні раніше, і не можуть виплатити борг за навчання.

«Сьогодні (16 липня, – ред.) уряд ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат закладів вищої освіти на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання», – йдеться у дописі Шкарлета.

Так, від сплати заборгованості за другий семестр навчального року звільнили понад 13 тисяч студентів.

Таке рішення уряд ухвалив, зокрема, через проблеми виплати зарплат освітянам, які недоотримували гроші через заборгованості по контрактах від студентів.

Аби врегулювати ситуацію, Міносвіти планує компенсувати витрати закладів вищої освіти, які належать до сфери його управління.

«Так, у 2022 році 86 млн 814,4 тисячі гривень будуть виділені Міністерством освіти й науки для подальшого спрямування закладам вищої освіти», – уточнив Шкарлет.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти та науки повідомили, що новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня. Проходитиме він з низкою особливостей з урахуванням воєнного стану.

Також влада інформувала, що з навчальної програми українських шкіл вилучать твори російських та радянських авторів. Школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова.