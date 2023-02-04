Внаслідок війни в Україні загинули щонайменше 460 дітей

Понад 1379 українських дітей постраждали через повномасштабну збройну агресію РФ

Станом на ранок 4 лютого, лише за офіційними підрахунками, в Україні загинули 460 дітей та понад 919 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Більше ніж 1379 дітей постраждали внаслідок агресивних дій окупанта. Про це повідомляє Офіс генпрокурора з посиланням на офіційну інформацію ювенальних прокурорів.

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«Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – пише пресслужба.

Крім того, за даними Національної поліції України, 349 дітей вважаються зниклими, понад 16 тис. – депортовані.

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«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 443, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 86, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській – 63», – ідеться в повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, 337 з яких зруйновані повністю, додають у прокуратурі.

Раніше «Главком» писав, що за даними ОБСЄ, загарбники примусово депортували або іншим чином передали до Росії понад 14 тис. дітей.

До того ж, росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру, повідомляє уповановажений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. «Розцінки» сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який «скоро піде до школи» пропонують 250 тис рублів (130 тис грн).