У Бахмуті лишаються 200 дітей

Поліція робить все можливе, аби евакуювати всіх до останнього

Російські війська щодня знищують місто Бахмут. Більшість населення вже виїхало, але ще залишаються родини з дітьми. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

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«Наша основна місія - це комунікація із ЗСУ, госпітальєрами, парамедиками, волонтерами та військовою адміністрацією щодо надання гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення. Акцентуємо увагу на родинах з дітьми. Потрібно зробити все, аби вивезти всіх до більш безпечних місць», – зазначив Руслан Осипенко, начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

За його словами, незважаючи на пошкоджений відділ поліції, в місті у режимі 24 на 7 продовжують працювати чергова частина, слідчо-оперативні групи та «Білі Янголи». Бахмут тримає оборону, а поліцейські під обстрілами піклуються про мешканців.

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«Наразі у місті залишається 5990 людей, з них близько 200 – діти. Цивільні, які ще не виїхали, розраховують на допомогу правоохоронців: продуктові та гігієнічні набори, ліки та, звичайно, евакуацію. Всім цим займаються «Білі Янголи». Поліцейським повсякчас доводиться ризикувати власним життям та докладати неабияких зусиль, аби вмовити людей виїхати», – повідомляє поліція.

Нагадаємо, що раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що не прогнозують захоплення Бахмута російськими військами і вважають малоймовірним, що російські сили зможуть здійснити раптове оточення українських сил у місті.