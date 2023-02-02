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У Бахмуті лишаються 200 дітей

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У Бахмуті лишаються 200 дітей
фото з відкритих джерел

Поліція робить все можливе, аби евакуювати всіх до останнього

Російські війська щодня знищують місто Бахмут. Більшість населення вже виїхало, але ще залишаються родини з дітьми. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області

«Наша основна місія - це комунікація із ЗСУ, госпітальєрами, парамедиками, волонтерами та військовою адміністрацією щодо надання гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення. Акцентуємо увагу на родинах з дітьми. Потрібно зробити все, аби вивезти всіх до більш безпечних місць», – зазначив Руслан Осипенко, начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області. 

За його словами, незважаючи на пошкоджений відділ поліції, в місті у режимі 24 на 7 продовжують працювати чергова частина, слідчо-оперативні групи та «Білі Янголи». Бахмут тримає оборону, а поліцейські під обстрілами піклуються про мешканців.

«Наразі у місті залишається 5990 людей, з них близько 200 – діти. Цивільні, які ще не виїхали, розраховують на допомогу правоохоронців: продуктові та гігієнічні набори, ліки та, звичайно, евакуацію. Всім цим займаються «Білі Янголи». Поліцейським повсякчас доводиться ризикувати власним життям та докладати неабияких зусиль, аби вмовити людей виїхати», – повідомляє поліція.

Нагадаємо, що раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що не прогнозують захоплення Бахмута російськими військами і вважають малоймовірним, що російські сили зможуть здійснити раптове оточення українських сил у місті.

Теги: діти поліція окупанти Бахмут

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