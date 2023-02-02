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Росіяни продають викрадених в Україні дітей у порнобізнес

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни продають викрадених в Україні дітей у порнобізнес
фото ілюстративне

«Розцінки» за дітей сягають сотні тисяч рублів

Росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. Про це повідомив уповановажений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що «розцінки» сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який «скоро піде до школи» пропонують 250 тис рублів (130 тис грн). У переписці вказано, що діти з України та не мають родичів.

«Неможливо словами описати весь спектр емоцій. Російська Федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі? Закликаю Кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс Генпрокурора вжити належних заходів реагування, щоб знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому», – написав Лубінець.

Росіяни продають викрадених в Україні дітей у порнобізнес фото 1

Раніше повідомлялося, що вивезених з Херсона дітей-сиріт утримують у дитячому будинку у Сімферополі. Його називають «дитячим концтабором» та Освенцимом.

Крім того, Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі.

Теги: росія діти Україна

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