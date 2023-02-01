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Орбан потрапив у новий скандал із заявами про Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Орбан потрапив у новий скандал із заявами про Україну
Прем'єр Угорщини заявив, що на сході його країна межує з росіянами
Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан: «На заході від Угорщини живуть німецькомовні, а на сході – росіяни» 

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан знову відзначився гучними антиукраїнськими заявами. Він сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, «забувши» про Україну.  Про це пише «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Орбана.

«Азербайджан межує з Іраном на півдні і з Росією на півночі; на заході від Угорщини живуть німецькомовні, а на сході – росіяни. Тому ми знаємо ситуацію і знаємо, як важко добре управляти життям нації за таких обставин», – заявив він під час святкової вечері на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва,

Зазначимо, що під німецькомовними він, очевидно, мав на увазі Австрію, а про Україну взагалі не згадав, одразу «населивши» її росіянами.

Нагадаємо, Міністерства закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Раніше Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

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Теги: росія війна Угорщина протест Азербайджан Віктор Орбан скандал росіяни

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