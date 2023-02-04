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ОБСЄ: Росія примусово вивезла з України 14 тис. дітей

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
ОБСЄ: Росія примусово вивезла з України 14 тис. дітей
фото з відкритих джерел

РФ прагне ліквідувати всі прояви української національної ідентичності маленьких українців

Агресійна війна Росії продовжує приносити біль і страждання найбільш уразливим верствам України  – Кремль

примусово депортував або іншим чином передав до Росії понад 14 тис. дітей. Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Під час Постійної ради ОБСЄ у Відні представник США при Майкл Карпентер заявив про те, що з тимчасово окупованих територій Росія вивезла більше 14 тис. дітей. «Влада РФ передусім прагне ліквідувати всі прояви української національної ідентичності та перетворити всіх українців на лояльних підданих російської імперії», – наголосив Карпентер.

Нагадаємо, щоросіяни займаються викраденням українських дітей і знімають потім з ними відео сексуального характеру. «Розцінки» сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який «скоро піде до школи» пропонують 250 тис. рублів (130 тис. грн). «Неможливо словами описати весь спектр емоцій. Російська Федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі? Закликаю Кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс Генпрокурора вжити належних заходів реагування, щоб знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому», – прокоментував ситуацію уповановажений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Теги: діти окупація ОБСЄ

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