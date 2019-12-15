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    Суспільство

    Вселенський патріарх Варфоломій найближчим часом приїде в Україну

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    Вселенський патріарх Варфоломій - Вселенський патріарх Варфоломій найближчим часом приїде в Україну
    Вселенський патріарх Варфоломій

    Таку звістку повідомив митрополит Епіфаній під час літургії

    Вселенський патріарх Варфоломій найближчим часом відвідає Україну.

    Про це сказав митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час літургії з нагоди річниці створення помісної церкви, повідомляє «5 канал».

    «Під час служби митрополит Епіфаній повідомив, що найближчим часом Україну відвідає Вселенський патріарх Варфоломій», – зазначається у повідомленні.

    Також митрополит Епіфаній додав, що ще кілька церков приєднаються до української помісної церкви у 2020 році.

    Нагадаємо, у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося богослужіння на честь річниці створення УПЦ.

    Собор УПЦ закликав патріарха Філарета «до примирення і припинення самоізоляції».

    Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію структур УПЦ КП і УАПЦ.

    Як повідомлялося, УПЦ готова до впровадження реформ, які стосуються обрядовості.

    Читайте також: Річниця постання Православної церкви України: перші досягнення і нові виклики.
    Українська православна церква Вселенський патріарх Варфоломій Епіфаній
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