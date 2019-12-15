Вселенський патріарх Варфоломій найближчим часом приїде в Україну



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Вселенський патріарх Варфоломій

Таку звістку повідомив митрополит Епіфаній під час літургії

Вселенський патріарх Варфоломій найближчим часом відвідає Україну.

Про це сказав митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час літургії з нагоди річниці створення помісної церкви, повідомляє «5 канал».

«Під час служби митрополит Епіфаній повідомив, що найближчим часом Україну відвідає Вселенський патріарх Варфоломій», – зазначається у повідомленні.

Також митрополит Епіфаній додав, що ще кілька церков приєднаються до української помісної церкви у 2020 році.

Нагадаємо, у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося богослужіння на честь річниці створення УПЦ.

Собор УПЦ закликав патріарха Філарета «до примирення і припинення самоізоляції».

Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію структур УПЦ КП і УАПЦ.

Як повідомлялося, УПЦ готова до впровадження реформ, які стосуються обрядовості.