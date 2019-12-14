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    Собор УПЦ закликав патріарха Філарета «до примирення і припинення самоізоляції»

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    Почесний патріарх Філарет - Собор УПЦ закликав патріарха Філарета «до примирення і припинення самоізоляції»
    Почесний патріарх Філарет
    Фото: Главком

    УПЦ закликає Філарета та його оточення «до примирення і припинення самоізоляції, ствердивши гарантії положення почесного патріарха і забезпечення умов його життя та діяльності»

    Українська православна церква опублікувала постанову архієрейського Собору, який відбувся в суботу, 14 грудня, у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба УПЦ.

    Зокрема, згідно з документом, Собор постановив: «Схвалити роботу предстоятеля, митрополита Київського і всієї України Епіфанія за період від об’єднавчого Собору (15 грудня 2018 року) та Київської митрополії УПЦ (ПЦУ). Засвідчити повну підтримку предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, митрополиту Київському і всієї України».

    У постанові також зазначається, що УПЦ керується власним статутом, який був ухвалений 15 грудня 2018 року.

    «Помісна УПЦ зберігає внутрішню єдність та закликає єпископат, духовенство і вірних усі питання, які виникають, обговорювати та вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братньої любові, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення», - йдеться у документі.

    Крім того, УПЦ закликає почесного патріарха Філарета та його оточення «до примирення і припинення самоізоляції, ствердивши гарантії положення почесного патріарха Філарета і забезпечення умов його життя та діяльності у зв’язку із завершенням процедури ліквідації релігійної організації «Київська патріархія УПЦ КП».

    УПЦ також постановила ухвалити рішення про викладення та затвердження статуту Православної церкви України в новій редакції, чим зафіксувати правонаступництво, в тому числі щодо назв УПЦ КП та УАПЦ.

    УПЦ висловила подяку всім помісним церквам, які вже встановили з нею повне спілкування, а також задекларувала бажання та готовність вести діалог з іншими помісними православними церквами щодо визнання її автокефалії.

    Водночас УПЦ доручила предстоятелю від імені Собору звернутися до української держави та міжнародної спільноти у справі захисту свободи совісті та віросповідання в цілому в Україні та, зокрема, на окупованих територіях Криму і Донбасу.

    «Закликаємо державу і надалі виконувати свій обов’язок захищати релігійну спільноту і все суспільство від ворожого іноземного впливу, від намагань з-за кордону під виглядом релігійної діяльності втручатися у внутрішні справи України, руйнувати її через нав’язування неоімперської ідеології», - наголошується у документі.

    Як повідомлялося, 14 грудня УПЦ проводить у Національному заповіднику «Софія Київська» розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

    Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію структур УПЦ КП і УАПЦ.

    Нагадаємо, почесний Патріарх Філарет після дозволу Синоду Православної церкви України на довічне матеріальне забезпечення і житло в Києві різко відповів главі церкви Митрополиту Епіфанію.

    Також Патріарх Філарет заявив, що Синод УПЦ своїми рішеннями несвідомо готує релігійну війну в Україні.

    Філарет церква Українська православна церква релігія православна церква УАПЦ Епіфаній
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