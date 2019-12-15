У Михайлівському Золотоверхому соборі відбувається богослужіння на честь річниці створення УПЦ

У Михайлівському Золотоверхому соборі відбувається богослужіння на честь річниці створення УПЦтрансляція
Святкову службу у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі веде Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній
У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі триває богослужіння на честь річниці Об’єднавчого собору, на якому було утверджено створення Православної церкви України.
Про це повідомляє Укрінформ.
Святкову службу у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі на честь річниці об’єднання трьох гілок українського православ’я у Православній церкві України веде Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, якого було обрано главою новоствореної української церкви 15 грудня 2018 року під час Об’єднавчого собору у Святій Софії Київській.
На святковому богослужінні присутній п’ятий Президент України Петро Порошенко із дружиною Мариною Порошенко.
Нагадаємо, Собор УПЦ закликав патріарха Філарета «до примирення і припинення самоізоляції».
Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію структур УПЦ КП і УАПЦ.
Як повідомлялося, УПЦ готова до впровадження реформ, які стосуються обрядовості.