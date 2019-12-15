У Михайлівському Золотоверхому соборі відбувається богослужіння на честь річниці створення УПЦ трансляція



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Святкову службу у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі веде Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі триває богослужіння на честь річниці Об’єднавчого собору, на якому було утверджено створення Православної церкви України.

Про це повідомляє Укрінформ.

Святкову службу у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі на честь річниці об’єднання трьох гілок українського православ’я у Православній церкві України веде Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, якого було обрано главою новоствореної української церкви 15 грудня 2018 року під час Об’єднавчого собору у Святій Софії Київській.

На святковому богослужінні присутній п’ятий Президент України Петро Порошенко із дружиною Мариною Порошенко.

15 грудня 2018 року у Софії Київській відбувся Об’єднавчий собор зі створення помісної української православної церкви та обрання її очільника. У Соборі взяли участь ієрархи трьох церковних юрисдикцій, УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ, ієрархи Константинопольського патріархату Даніїл Зелінський, Іларіон Рудник та митрополит Галльський Еммануїл.

Запрошення на Об’єднавчий собор повернули 56 архієреїв Української православної церкви МП. А предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій повернув Вселенському Патріарху Варфоломію лист-запрошення для участі в Об’єднавчому соборі.

11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав продовження надання автокефалії України, а також офіційно затвердив, що церквою-матір’ю України є Константинополь. Також Синод визнав недійсною анафему глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Нагадаємо, Собор УПЦ закликав патріарха Філарета «до примирення і припинення самоізоляції».

Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію структур УПЦ КП і УАПЦ.

Як повідомлялося, УПЦ готова до впровадження реформ, які стосуються обрядовості.