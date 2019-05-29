Вселенський патріарх назвав створення Української церкви божим благословенням



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З 17 сторіччя і до квітня 2018 року, коли Вселенський патріархат вирішив надати Українській церкві автокефалію, було зроблено багато спроб отримати церковну незалежність України від Росії, - предстоятель Вселенського патріархату

Варфоломій нагадав історію підступів Москви проти українського православ’я

Вселенський патріарх Варфоломій вважає створення Української церкви божим благословенням. Про це він сказав в інтерв’ю болгарському Інформаційному агентству БГНЕС, переклад якого публікує «Главком».

За словами Вселенського патріарха, Синод Вселенського патріархату ухвалював рішення про Томос для України після дуже серйозного обговорення і детального вивчення історії Київської митрополії.

«Вселенський патріархат після хрещення князя Володимира та Київської держави у 988 році заснував Київську митрополію. Київська митрополія канонічно належала до Вселенського патріархату, навіть й після створення Московського патріархату в 1589 році», - нагадав Вселенський патріарх Варфоломій.

Також предстоятель звертає увагу на те, що після звільнення українських земель від монгольського ярма в 1685 році, московський патріарх Іоаким (1674-1690) вторгся до єпархії Київської митрополії, що канонічно належала до Вселенського патріархату і обрав єпископа Гедеона митрополитом Київським. «Таким чином, 700-річний церковний устрій Київської митрополії, який діяв з 988 року, був змінений шляхом перевороту. Це відбувалося з порушенням священних і святих канонів на користь Московського патріархату і на шкоду Константинопольській церкві», - пояснив Вселенський патріарх і додав, що попри це Київську митрополію ніколи канонічно не передавали Московському патріархату.

«Немає жодного офіційного документу, що підтверджує таке підпорядкування чи поступку з боку Константинопольської церкви. Відомі листи Вселенського патріарха Діонісія IV лише давали канонічний дозвіл Московському патріарху призначати київського митрополита, який, в той же час залишався підпорядкованим Константинопольському патріарху», - зауважив Вселенський патріарх Варфоломій.

Предстоятель сказав, що з 17 сторіччя і до квітня 2018 року, коли Вселенський патріархат вирішив надати Українській церкві автокефалію, було зроблено багато спроб отримати церковну незалежність України від Росії, але жодна з них не була успішною, за що Московський патріархат несе повну відповідальність.

«Насправді, не тільки ці спроби були невдалими, але й розколи, які були створені в минулому столітті і пов’язані, в основному, бажанням Російської церкви не допустити церковної незалежності України», - зазначив Вселенський патріарх.

Як повідомлялося, 6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

А вже 9 січня у Стамбулі Томос підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату (фото).