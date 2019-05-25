Філарет прийшов до Епіфанія на спільну молитву (фото)



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Патріарх Філарет на літургіі в День тезоіменитства (День ангела) Предстоятеля УПЦ Митрополита Епіфанія Фото: Іван Сидор, Facebook

У Михайлівському Золотоверхому монастирі літургія в День тезоіменитства Епіфанія

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет прийшов у Михайлівський Золотоверхий монастир привітати Митрополита Епіфанія з нагоди Дня тезоіменитства (дня ангела). Про це повідомив у Facebook прес-секретар УПЦ Іван Сидор.

«Літургія в День тезоіменитства (День ангела) Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Епіфанія. Під покровом Божої Матері зібралися усі: український єпископат, духовенство, поважні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віряни. Прийшов привітати Митрополита Епіфанія і спільно помолитися Патріарх Філарет», - написав він.

Нагадаємо, на брифінгу після засідання синоду 24 травня Почесний патріарх УПЦ Філарет заявив, що на предстоятеля УПЦ митрополита Епіфанія впливають «антиукраїнські і московські сили». На запитання, кого саме він має на увазі під «антиукраїнськими силами», патріарх не відповів. Він також зазначив, що не згоден із деякими пунктами Томосу про автокефалію ПЦУ.

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