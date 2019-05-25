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    Суспільство

    Філарет прийшов до Епіфанія на спільну молитву (фото)

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    Патріарх Філарет на&nbsp;літургіі в День тезоіменитства (День ангела) Предстоятеля УПЦ Митрополита Епіфанія - Філарет прийшов до Епіфанія на спільну молитву (фото)
    Патріарх Філарет на літургіі в День тезоіменитства (День ангела) Предстоятеля УПЦ Митрополита Епіфанія
    Фото: Іван Сидор, Facebook

    У Михайлівському Золотоверхому монастирі літургія в День тезоіменитства Епіфанія

    Почесний патріарх Української православної церкви Філарет прийшов у Михайлівський Золотоверхий монастир привітати Митрополита Епіфанія з нагоди Дня тезоіменитства (дня ангела). Про це повідомив у Facebook прес-секретар УПЦ Іван Сидор.

    «Літургія в День тезоіменитства (День ангела) Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Епіфанія. Під покровом Божої Матері зібралися усі: український єпископат, духовенство, поважні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віряни. Прийшов привітати Митрополита Епіфанія і спільно помолитися Патріарх Філарет», - написав він.

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    Філарет прийшов до Епіфанія на спільну молитву (фото)
    Філарет прийшов до Епіфанія на спільну молитву (фото)
    Філарет прийшов до Епіфанія на спільну молитву (фото)
    Філарет прийшов до Епіфанія на спільну молитву (фото)
    Філарет прийшов до Епіфанія на спільну молитву (фото)

    Нагадаємо, на брифінгу після засідання синоду 24 травня Почесний патріарх УПЦ Філарет заявив, що на предстоятеля УПЦ митрополита Епіфанія впливають «антиукраїнські і московські сили». На запитання, кого саме він має на увазі під «антиукраїнськими силами», патріарх не відповів. Він також зазначив, що не згоден із деякими пунктами Томосу про автокефалію ПЦУ.

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