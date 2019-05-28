  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Вселенський патріарх закликає звільнити Україну від згубного впливу Московського патріархату

    • Розсилка
    Після анексії (РФ &ndash; ред.) Криму в 2014 році, умови для російської присутності в Україні стали ще складнішими, - зауважив предстоятель Вселенського патріархату - Вселенський патріарх закликає звільнити Україну від згубного впливу Московського патріархату
    Після анексії (РФ – ред.) Криму в 2014 році, умови для російської присутності в Україні стали ще складнішими, - зауважив предстоятель Вселенського патріархату

    На думку Варофоломія, Московський патріархат служить інтересам держави-агресора

    Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що велика частина українського народу бажає церковного звільнення від Московської церкви. Про це він сказав в інтерв’ю болгарському Інформаційному агентству БГНЕС, переклад якого публікує «Главком».

    На думку Варофоломія, Московський патріархат служить інтересам держави-агресора.

    Читайте також

    «Після анексії (РФ – ред.) Криму в 2014 році, умови для російської присутності в Україні стали ще складнішими», - зауважив предстоятель Вселенського патріархату.

    На думку, патріарха Варфоломія, шокуючі політичні події, через які були сформовані нові, зовсім інші геополітичні умови, зробили присутність Московського патріархату (в Україні – ред.) взагалі небажаною, і такою, що завдає шкоди інтересам української нації і єдності українського народу.

    «З цієї причини цілком зрозуміло, чому велика частина українського народу бажає церковного звільнення від церкви, яка допомагає або навіть служить інтересам держави, яка перебуває в конфлікті з Україною», - вважає Вселенський патріарх.

    Як повідомлялося, 6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію

    А вже 9 січня у Стамбулі Томос підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату (фото).

    Більше читайте: Вселенський патріарх Варфоломій: Присутність Московського патріархату завдає шкоди інтересам української нації і єдності українського народу

    Читайте також
    Вселенський патріарх Варфоломій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ