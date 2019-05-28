Вселенський патріарх закликає звільнити Україну від згубного впливу Московського патріархату



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Після анексії (РФ – ред.) Криму в 2014 році, умови для російської присутності в Україні стали ще складнішими, - зауважив предстоятель Вселенського патріархату

На думку Варофоломія, Московський патріархат служить інтересам держави-агресора

Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що велика частина українського народу бажає церковного звільнення від Московської церкви. Про це він сказав в інтерв’ю болгарському Інформаційному агентству БГНЕС, переклад якого публікує «Главком».

На думку Варофоломія, Московський патріархат служить інтересам держави-агресора.

«Після анексії (РФ – ред.) Криму в 2014 році, умови для російської присутності в Україні стали ще складнішими», - зауважив предстоятель Вселенського патріархату.

На думку, патріарха Варфоломія, шокуючі політичні події, через які були сформовані нові, зовсім інші геополітичні умови, зробили присутність Московського патріархату (в Україні – ред.) взагалі небажаною, і такою, що завдає шкоди інтересам української нації і єдності українського народу.

«З цієї причини цілком зрозуміло, чому велика частина українського народу бажає церковного звільнення від церкви, яка допомагає або навіть служить інтересам держави, яка перебуває в конфлікті з Україною», - вважає Вселенський патріарх.

Як повідомлялося, 6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

А вже 9 січня у Стамбулі Томос підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату (фото).