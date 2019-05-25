Філарет побажав Епіфанію Божої допомоги у розбудові Української православної церкви



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Патріарх Філарет на літургіі в День тезоіменитства (День ангела) Предстоятеля УПЦ Митрополита Епіфанія

Патріарх Філарет привітав Епіфанія з Днем ангела

Святійший патріарх Філарет привітав предстоятеля Української православної церкви митрополита Епіфанія з Днем ангела, побажавши Божої допомоги у нелегкій справі розбудови помісної Православної церкви України і висловивши впевненість у тому, що єдність УПЦ збережеться в майбутньому. Про це повідомляє прес-служба Київської митрополії Української православної церкви.

«Хочу привітати Блаженнійшого Епіфанія з Днем ангела. Цього дня ми особливо молимося його небесному покровителю, щоб він допоміг предстоятелю нести цей важкий хрест – головування над церквою. Цей хрест неможливо нести без Божої допомоги. Тому бажаю вашому блаженству, щоб Господь допомагав вам у цьому», – зазначив Філарет.

«Перед нами сьогодні стоїть завдання не лише зберегти ту єдність, яку ми сповідуємо, попри протидію всіх сил, які намагаються розділити нас і знищити. Нашим головним завданням є об’єднати все православ’я України в єдину Помісну православну церкву. Якщо ми цього досягнемо, то це означатиме, що Україна – непереможна, бо вона має міцну основу», – додав Святійший патріарх.

При цьому Філарет наголосив на тому, що збереження України в умовах російської агресії – це, передусім, заслуга української церкви, яка міцна своєю згуртованістю.

Також він підкреслив «свою впевненість у тому, що єдність Православної церкви України збережеться в майбутньому, а також подякував Вселенському патріарху Варфоломію I за його зусилля у творенні єдиної Помісної православної церкви України».

Своєю чергою, Блаженнійший Митрополит Епіфаній подякував Його Святості за привітання і висловив впевненість у тому, що Українська православна церква зростатиме і буде міцнішати і надалі.

Нагадаємо, патріарх Філарет прийшов на спільну молитву з митрополитом Епіфанієм.

Нагадаємо, на брифінгу після засідання синоду 24 травня Почесний патріарх УПЦ Філарет заявив, що на предстоятеля УПЦ митрополита Епіфанія впливають «антиукраїнські і московські сили». На запитання, кого саме він має на увазі під «антиукраїнськими силами», патріарх не відповів. Він також зазначив, що не згоден із деякими пунктами Томосу про автокефалію ПЦУ.

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