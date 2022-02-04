Всесвітній день боротьби з раком. Алла Мазур поділилася спогадами про свою недугу

«Не бійтесь. Боротись – варто. І ті, хто вас любить – поруч», – Алла Мазур

Українська телеведуча Алла Мазур поділилася своєю історією лікування онкології у Всесвітній день боротьби проти раку. Мазур підтримала всіх хворих і запевнила, що вони не одні і люди довкола них готові підтримати та допомогти.

«Ділюся своєю історією знову, щоб підтримати кожного, хто особисто стикається з цією темою. Тих, хто бореться за життя, і тих, хто їм допомагає в цій боротьбі. Ми разом із соціальним проєктом «Бути поруч» хочемо сказати: «Знайте, ви не одні». «Не бійся! Цей випадок найбільш вивчений – і дає найвищий відсоток одужання! І я – поряд». Так сказала мені близька подруга і кума – коли біопсія показала присутність онкоклітин. І з цим гаслом – не бійся! – я живу», – написала Мазур на своїй сторінці у Facebook.

Також для себе ведуча здобула новий досвід і розповіла, який для неї був позитивний, а який негативний, чому вона навчилася за час хвороби:

«Чи прийняла я хворобу? Швидше, ні. Вона існувала і існує як щось паралельне, окреме від мене, на що просто потрібно звертати увагу. Я навіть ніколи не кажу: моя хвороба. Ні, вона не моя. Може, в цьому і є мій психологічний захист. І лікарі свого часу мені сказали: для них було дуже важливим, як налаштована я сама. А я налаштована розпрощатися з цією небезпекою назавжди. Чого навчила мене хвороба – і час лікування? Бути уважнішою насамперед до себе і своїх потреб. Шукати позитивні емоції. Не летіти на п'ятій швидкості, а знаходити час для відпочинку. Іноді зупинятись: щоб насолодитись небом і сонцем, подумати про щось добре, пригадати щось смішне. Більше бувати з тими, хто вас любить. І негайно купити собі те, чого давно хочеться. Яскраво-жовтий светр, наприклад».

Мазур закликала людей не боятися свого діагнозу та боротися з онкологією до кінця.

«Тому з усіма, хто вперше отримав діагноз «онко» і просто зараз думає, що робити і як не впасти в депресію – хочу поділитись отим гаслом, що тримає всю дорогу мене: «Не бійтесь. Боротись – варто. І ті, хто вас любить – поруч», – наголосила телеведуча.

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