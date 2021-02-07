Covid-19 та рак. Відомий онколог розповів, як впливає пандемія на пацієнтів
Головний лікар Інституту раку: «ковід» — звичайне інфекційне захворювання з летальністю до 5%, а рак без лікування — 100% летальності
Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко переконаний, що коронавірус і локдаун в країні став справжнім випробовуванням для онкопацієнтів. І проблема не стільки в загрозі самого вірусу.
«Онкологічні заклади не переставали працювати навіть в умовах двох локдаунів. Зрозуміло, що зменшився потік хворих через те, що пацієнти не змогли доїхати до своїх лікарень. Для таких хворих зокрема ми в Інституті вибирали заклади, які знаходяться ближче до місць їхнього проживання», — розповів Безносенко в інтерв’ю «Главкому», опублікованому в день боротьби з раком.
Головний лікар Інституту також зазначив, що жодному пацієнту в період локдауну не відмовили у допомозі. «Якщо вже до нас зверталися, то ми нікому не відмовляли у лікуванні, якщо потрібна променева терапія, хірургічне втручання, хіміотерапія. У всьому світі під час локдауну онкологічні стаціонари, як правило, не закриваються, бо «ковід» — це, звичайно інфекційне захворювання з високою летальністю до 5%, але рак без лікування — це захворювання з 100% летальністю, треба пам'ятати про це», — наголосив Безносенко.
Онколог розповів, що усі його пацієнти доволі в легкій формі перенесли захворювання на Covid-19, і що частота захворюваності на «ковід» серед онкохворих і здорових однакова. «Якщо говорити про свій власний досвід, то всі мої пацієнти, що перенесли коронавірусну хворобу, яких я оперував, які перебувають в процесі лікування, перенесли «ковід» легко або ж мали середню тяжкість перебігу. Усі, слава богу, живі. На сьогодні є неприємна новина для всіх онкопацієнтів: усі відомі сьогодні «ковід»-вакцини не рекомендовані для застосування онкологічним пацієнтам. Адже не було клінічних випробувань на онкохворих. Але впевнений, що при накопиченні клінічного досвіду, онкологічні пацієнти матимуть змогу отримати вакцину від ковід. І така вакцинація буде ефективна та безпечна для них», — наголосив Безносенко.
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запрацює нова Програма медичних гарантій. Вона включає перелік додаткових послуг, які пацієнти можуть отримувати безкоштовно, за рахунок держави. Розширення гарантій торкнеться також онкохворих. Програмою передбачені зростання видатків на лікування хворих на рак. Наприклад, сума коштів, яка виділяється на лікування хіміотерапією для одного дорослого пацієнта зросте з 17,8 до 25,5 тис. грн. Проте, за готовність медичного закладу надавати медичну допомогу дітям до 18 років додаватиметься коефіцієнт до цієї суми у розмірі 3,55%.
Програмою медичних гарантій будуть додані такі пакети з новими тарифами:
- Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах;
- Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей;
- Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих та дітей в амбулаторних стаціонарних умовах
Лікування онкохворих пацієнтів в Україні стало частково безплатним для пацієнтів із запровадженням навесні минулого року другого етапу медичної реформи. Але як розповідають самі онкохворі, часом свої права доводиться відстоювати, оскільки не всі лікарні радо надають необхідне лікування за бюджетний кошт. В інтернеті не важко знайти численні розповіді пацієнтів про те, як вони добиваються гарантованого державою.
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