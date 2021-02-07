Covid-19 та рак. Відомий онколог розповів, як впливає пандемія на пацієнтів

Головний лікар Інституту раку: «ковід» — звичайне інфекційне захворювання з летальністю до 5%, а рак без лікування — 100% летальності

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко переконаний, що коронавірус і локдаун в країні став справжнім випробовуванням для онкопацієнтів. І проблема не стільки в загрозі самого вірусу.

«Онкологічні заклади не переставали працювати навіть в умовах двох локдаунів. Зрозуміло, що зменшився потік хворих через те, що пацієнти не змогли доїхати до своїх лікарень. Для таких хворих зокрема ми в Інституті вибирали заклади, які знаходяться ближче до місць їхнього проживання», — розповів Безносенко в інтерв’ю «Главкому», опублікованому в день боротьби з раком.

Головний лікар Інституту також зазначив, що жодному пацієнту в період локдауну не відмовили у допомозі. «Якщо вже до нас зверталися, то ми нікому не відмовляли у лікуванні, якщо потрібна променева терапія, хірургічне втручання, хіміотерапія. У всьому світі під час локдауну онкологічні стаціонари, як правило, не закриваються, бо «ковід» — це, звичайно інфекційне захворювання з високою летальністю до 5%, але рак без лікування — це захворювання з 100% летальністю, треба пам'ятати про це», — наголосив Безносенко.

Онколог розповів, що усі його пацієнти доволі в легкій формі перенесли захворювання на Covid-19, і що частота захворюваності на «ковід» серед онкохворих і здорових однакова. «Якщо говорити про свій власний досвід, то всі мої пацієнти, що перенесли коронавірусну хворобу, яких я оперував, які перебувають в процесі лікування, перенесли «ковід» легко або ж мали середню тяжкість перебігу. Усі, слава богу, живі. На сьогодні є неприємна новина для всіх онкопацієнтів: усі відомі сьогодні «ковід»-вакцини не рекомендовані для застосування онкологічним пацієнтам. Адже не було клінічних випробувань на онкохворих. Але впевнений, що при накопиченні клінічного досвіду, онкологічні пацієнти матимуть змогу отримати вакцину від ковід. І така вакцинація буде ефективна та безпечна для них», — наголосив Безносенко.