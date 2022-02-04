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    Головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19

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    Офіційна статистика не показує реальної картини - Головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19
    Офіційна статистика не показує реальної картини
    скріншот із відео

    100-150 тис. хворих коронавірусом на добу – це вже факт – Голубовська

    Статистика щодо захворюваності на коронавірус в Україні, яка є на сьогоднішній день, – це крапля в морі. Хворих на день може бути 150 тис. Про це в ефірі токшоу «Гордон» заявила заслужена лікарка Ольга Голубовська.

    «Наша статистика – це крапля у морі. Те, що більше 100 тис., якщо не 150 тис. на день (захворіли – ред), це абсолютно однозначно», – заявила Голубовська.

    Також вона зазначила, що люди завжди хворіли на інфекційні хвороби, головне завдання – виживати.

    «Ми завжди хворіли і хворітимемо на інфекційні хвороби. Наше головне завдання – жити після інфекційних хвороб», – зазначила вона.

    Раніше головна інфекціоністка розповіла, який препарат допоможе хворим на «Омікрон».

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    Теги: статистика Ольга Голубовська хвороби коронавірус
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    Головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19