Головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19

100-150 тис. хворих коронавірусом на добу – це вже факт – Голубовська

Статистика щодо захворюваності на коронавірус в Україні, яка є на сьогоднішній день, – це крапля в морі. Хворих на день може бути 150 тис. Про це в ефірі токшоу «Гордон» заявила заслужена лікарка Ольга Голубовська.

«Наша статистика – це крапля у морі. Те, що більше 100 тис., якщо не 150 тис. на день (захворіли – ред), це абсолютно однозначно», – заявила Голубовська.

Також вона зазначила, що люди завжди хворіли на інфекційні хвороби, головне завдання – виживати.

«Ми завжди хворіли і хворітимемо на інфекційні хвороби. Наше головне завдання – жити після інфекційних хвороб», – зазначила вона.

Раніше головна інфекціоністка розповіла, який препарат допоможе хворим на «Омікрон».

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