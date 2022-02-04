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    Україна другий день поспіль оновлює коронавірусний антирекорд

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    3 лютого з коронавірусом госпіталізували 4 328&nbsp;осіб - Україна другий день поспіль оновлює коронавірусний антирекорд
    3 лютого з коронавірусом госпіталізували 4 328 осіб
    фото з відкритих джерел

    Напередодні 174 українці не змогли подолати Covid-19

    За добу, 3 лютого в Україні, зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 381, медпрацівників – 873), що є новим антирекордом з початку пандемії. Про свідчать дані МОЗ. Нагадаємо, 2 лютого в Україні було зафіксовано рекордні з початку пандемії 39 620 нових випадків коронавірусу.

    Також за минулу добу госпіталізовано 4 328 осіб, летальних випадків – 174, одужало – 9 497 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 4,2 млн осіб;
    • одужало – 3,6 млн осіб;
    • летальних випадків – 100 983
    • проведено ПЛР-тестувань – 18,4 млн.

    Напередодні 75 304 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.

    Графіка: МОЗ

    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії першою дозою 15,4 млн людей, отримали дві дози – 14,7 млн людей, отримали додаткову дозу – 19 423 людини, бустерну дозу – 421 057 людей. Загалом проведено 30,5 млн щеплень.

    До слова, головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.

    Також вчора стало відомо, що глава Офісу президента Андрій Єрмак захворів на коронавірус.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я статистика Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Україна другий день поспіль оновлює коронавірусний антирекорд