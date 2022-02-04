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    Всесвітній день боротьби з раком. Провідний лікар назвав найпоширеніші онкохвороби в Україні

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    4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком<b></b> - Всесвітній день боротьби з раком. Провідний лікар назвав найпоширеніші онкохвороби в Україні

    4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком

    фото з відкритих джерел

    «Україна повторює онкологічні тенденції європейських країн»

    Серед найбільш розповсюджених в Україні різновидів онкологічних хвороб у жінок – рак грудної залози, жіночих статевих органів – тіла матки, яєчників, шийки матки, а також рак товстої та прямої кишки. Чоловіки здебільшого хворіють на рак легень, передміхурової залози та рак кишківника. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.

    Медик зазначив, що помітних регіональних відмінностей за розповсюдженням тих чи інших різновидів раку в Україні немає як і відмінностей України від інших країн Європи.

    Щодо інших регіонів світу, в південних країнах на перші місця може виходити рак шкіри (меланома), в азійських – рак шлунку, стравоходу.

    При цьому такі фактори впливу на рівень захворюваності, як наявність уранових копалень, зокрема, Кіровоградській області України, є фоновою передумовою збільшення кількості онкологічних випадків.

    «Цей регіон – лідер із захворюваності на 100 тисяч населення. Тому в цій місцевості потрібно приділяти особливу увагу питанню онконедуг. Там є розвинутий сучасний онкологічний центр, з лікарями з Кропивницького ми взаємодіємо плідно і постійно», – додав Андрій Безносенко.

    Раніше відомий онколог розповів, як впливає пандемія Covid-19 на пацієнтів.

    Читайте також інтерв'ю: Андрій Безносенко: В Україні захворюваність на рак найнижча в Європі, але…
    Теги: лікар Україна рак населення Андрій Безносенко
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    Всесвітній день боротьби з раком. Провідний лікар назвав найпоширеніші онкохвороби в Україні