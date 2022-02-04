Всесвітній день боротьби з раком. Провідний лікар назвав найпоширеніші онкохвороби в Україні

«Україна повторює онкологічні тенденції європейських країн»

Серед найбільш розповсюджених в Україні різновидів онкологічних хвороб у жінок – рак грудної залози, жіночих статевих органів – тіла матки, яєчників, шийки матки, а також рак товстої та прямої кишки. Чоловіки здебільшого хворіють на рак легень, передміхурової залози та рак кишківника. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.

Медик зазначив, що помітних регіональних відмінностей за розповсюдженням тих чи інших різновидів раку в Україні немає як і відмінностей України від інших країн Європи.

Щодо інших регіонів світу, в південних країнах на перші місця може виходити рак шкіри (меланома), в азійських – рак шлунку, стравоходу.

При цьому такі фактори впливу на рівень захворюваності, як наявність уранових копалень, зокрема, Кіровоградській області України, є фоновою передумовою збільшення кількості онкологічних випадків.

«Цей регіон – лідер із захворюваності на 100 тисяч населення. Тому в цій місцевості потрібно приділяти особливу увагу питанню онконедуг. Там є розвинутий сучасний онкологічний центр, з лікарями з Кропивницького ми взаємодіємо плідно і постійно», – додав Андрій Безносенко.

Раніше відомий онколог розповів, як впливає пандемія Covid-19 на пацієнтів.