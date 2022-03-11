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    Всі 3 млн абонентів «Укрпошти» вчасно отримають соціальні виплати – Мінінфраструктури

    Забезпечення населення пенсіями та субсидіями було одним із найсерйозніших викликів перших тижнів війни - Всі 3 млн абонентів «Укрпошти» вчасно отримають соціальні виплати – Мінінфраструктури
    Забезпечення населення пенсіями та субсидіями було одним із найсерйозніших викликів перших тижнів війни

    «Укрпошті» вдалось оперативно відреагувати на нові реалії

    На сьогодні Укрпошта працює у повному обсязі й надає послуги у всіх населених пунктах країни, де це безпечно для працівників та клієнтів, запевнив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

    Наразі понад 3 мільйони клієнтів головної пошти країни, незалежно від місцеперебування в Україні, можуть отримати соціальні виплати. «Це особливо важливо в умовах, коли тисячі українців вимушені полишити власні домівки у пошуках безпечного прихистку», – підкреслив він.

    За словами Кубракова, забезпечення населення пенсіями та субсидіями було одним із найсерйозніших викликів перших тижнів війни. Однак Укрпошті вдалось оперативно відреагувати на нові реалії.

    Компанія налагодила безкоштовну переадресацію відправлень в доступні області та відділення, а також забезпечила безкоштовне зберігання посилок.

    Крім цього, Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу. Вона здійснюється транзитом через Польщу і далі – відправляється міжнародними авіалініями.

    Міністр інфраструктури додав також, що «днями відправився перший вантажний рейс в США у партнерстві з Windrose з посилками українських підприємців на експорт за маршрутом Варшава – Нью-Йорк. У зворотному напрямку зі Штатів до нашої країни прибула гуманітарна допомога».

    «Ці рейси будуть регулярними. Наступний – 15 березня», – повідомив Кубраков.

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    Теги: пенсіонери Укрпошта гуманітарна допомога Олександр Кубраков #stoprussia
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    Всі 3 млн абонентів «Укрпошти» вчасно отримають соціальні виплати – Мінінфраструктури