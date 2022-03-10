  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Евакуація з найгарячіших точок України: в Офісі президента розповіли про поточну ситуацію

    44 автобуси наразі прямують до Дніпро - Евакуація з найгарячіших точок України: в Офісі президента розповіли про поточну ситуацію
    44 автобуси наразі прямують до Дніпро

    Близько двох тисяч людей вже виїхали евакуаційними автобусами з Ізюма Харківської області

    В Офісі Президента України розповіли про поточну ситуацію щодо евакуації населення з найгарячіших точок України станом на першу половину четверга, 10 березня. Інформацію опублікував заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у Telegram.

    Близько двох тисяч людей вже виїхали евакуаційними автобусами з Ізюма Харківської області. 44 автобуси наразі прямують до міста Дніпро. Також доставлена вся необхідна гуманітарна допомога для тих, хто ще залишається у місті.

    «Доставлено також гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності», – зазначив Тимошенко.

    У свою чергу, 28 автобусів вже прибули до Бучі Київської області. Автоколона супроводжується ДСНС, вже незабаром має розпочатися евакуація.

    Також евакуаційні автобуси вирушили до Маріуполя із Запоріжжя разом з гуманітарною допомогою жителям міста, які вже упродовж двох тижнів перебувають під бомбардуванням та обстрілами російських окупантів.

    «Гуманітарна колона везе воду, їжу, медикаменти», – повідомив Тимошенко.

    На евакуаційні рейси чекають і жителі Сум. До міста із Лохвиці Полтавської області вирушили одразу 35 автобусів, завдяки яким сумчани зможуть безпечно виїхати із зони обстрілів російського агресора.

    Читайте також: Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки
    Теги: Запоріжжя ДСНС Дніпро гуманітарна допомога Кирило Тимошенко евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Евакуація з найгарячіших точок України: в Офісі президента розповіли про поточну ситуацію