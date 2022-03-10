Евакуація з найгарячіших точок України: в Офісі президента розповіли про поточну ситуацію

Близько двох тисяч людей вже виїхали евакуаційними автобусами з Ізюма Харківської області

В Офісі Президента України розповіли про поточну ситуацію щодо евакуації населення з найгарячіших точок України станом на першу половину четверга, 10 березня. Інформацію опублікував заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у Telegram.

Близько двох тисяч людей вже виїхали евакуаційними автобусами з Ізюма Харківської області. 44 автобуси наразі прямують до міста Дніпро. Також доставлена вся необхідна гуманітарна допомога для тих, хто ще залишається у місті.

«Доставлено також гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності», – зазначив Тимошенко.

У свою чергу, 28 автобусів вже прибули до Бучі Київської області. Автоколона супроводжується ДСНС, вже незабаром має розпочатися евакуація.

Також евакуаційні автобуси вирушили до Маріуполя із Запоріжжя разом з гуманітарною допомогою жителям міста, які вже упродовж двох тижнів перебувають під бомбардуванням та обстрілами російських окупантів.

«Гуманітарна колона везе воду, їжу, медикаменти», – повідомив Тимошенко.

На евакуаційні рейси чекають і жителі Сум. До міста із Лохвиці Полтавської області вирушили одразу 35 автобусів, завдяки яким сумчани зможуть безпечно виїхати із зони обстрілів російського агресора.