Великі міжнародні системи скасували оплату за переказ грошей в Україну

Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intel Express та TransferGo не братимуть гроші за переказ в Україну

Глобальна платіжна мережа Euronet, яка має розгалужену систему банкоматів у світі, скасувала плату за свої послуги для громадян України

Міжнародні системи Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intel Express та TransferGo скасували плату за перекази грошей в Україну. Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Компанія Ria активувала свою глобальну мережу збору пожертв для організації Save the Children, що допомагає українським дітям, які постраждали від війни в Україні та їхнім сім'ям.

Також через міжнародну систему переказу грошей Intel Express можна зробити миттєві та безкоштовні перекази на спецрахунки для збору коштів для підтримки української армії та гуманітарної допомоги українцям.

Глобальна платіжна мережа Euronet, яка має розгалужену систему банкоматів у світі, скасувала плату за свої послуги для громадян України.

Крім того, польська система миттєвих платежів Blik створила спеціальну сторінку для збору грошей для допомоги ЗСУ.

Також польський Сейм схвалив закон про допомогу українським біженцям. Біженці матимуть право користуватися державними послугами, включаючи польську охорону здоров'я, а також віддавати дітей в польські школи.

Як вже відомо, Конгрес США ухвалив виділення Україні та Європі $13,6 млрд. Пакет включає кошти на гуманітарну й економічну допомогу.

Додамо, що Мінінфраструктури створило мапу альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень.

Також додаток Google Play обмежив роботу в Росії. Безкоштовні програми залишаться доступними у Play Store, уточнюється у повідомленні. А користувачі зможуть отримувати доступ до програм та ігор, оплачених раніше. Нагадаємо, Procter & Gamble теж не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Раніше відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

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