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    Іноземні поштові служби розпочали безкоштовну адресну доставку до України

    Безкоштовно доставляються листи та посилки з гуманітарною допомогою - Іноземні поштові служби розпочали безкоштовну адресну доставку до України
    Безкоштовно доставляються листи та посилки з гуманітарною допомогою

    Наразі пошти чотирьох приймають безкоштовні відправлення до України

    Деякі національні поштові оператори інших країн оголосили про безкоштовну адресну доставку відправлень до України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

    Перелік країн, з яких можна оформити безкоштовну доставку до України:

    • Грузія. З 1 березня у кожному відділенні пошти Грузії приймають посилки з безкоштовною доставкою до адресатів в Україні.
    • Гібралтар. З 2 березня безкоштовно приймає відправлення в Україну: листи, пакети та посилки до 5 кг. Гуманітарну пошту приймають у Головпоштамті (Royal Gibraltar Post Office in Main Street).
    • Словенія безкоштовно доставляє до України посилки з гуманітарною допомогою
    • Пошта Румунії безкоштовно доставляє до кордону з Україною гуманітарну допомогу, яку громадяни пожертвували особисто, через фонди, благодійні організації чи інші установи.

    Перелік країн, з яких можна оформити безкоштовну доставку до України, оновлюється на сайті https://www.ukrposhta.ua/ua/delivery-of-humanitarian-aid-for-ukraine

    До слова, Австрія підтримала Україну у протистоянні з російською навалою і передала нашій державі гуманітарний вантаж.

    З рахунків Папи Римського Франциска оплачено пальне для вантажівок з продуктами харчування, які 9 березня вирушили зі Львова до Києва.

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    Теги: війна гуманітарна допомога Україна пошта #stoprussia
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    Іноземні поштові служби розпочали безкоштовну адресну доставку до України