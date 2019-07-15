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    Суспільство

    Wizz Air відмінила частину рейсів в серпні з Києва

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    Wizz Air відмінила частину рейсів в серпні з Києва

    На тиждень кількість рейсів Wizz Air зменшиться на 24

    Wizz Air оголосив про скасування в серпні частини рейсів з Києва за 17 напрямами з операційних причин через затримки з поставкою літаків.

    У заяві лоукостера зазначено, у зв'язку з цим з 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів з української столиці у Варшаву, Будапешт, Меммінген, Кельн, Біллунн, Берлін, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краків, Відень, Братиславу та Копенгаген, передає avianews.com.

    Загальний обсяг скорочених рейсів за вказаними напрямками складе 24 на тиждень.

    Список напрямків з Києва, частину рейсів з яких буде скасована (в дужках вказані дні, коли польоти будуть скорочені): Варшава (понеділок, п'ятниця); Будапешт (понеділок, п'ятниця); Меммінген (понеділок, п'ятниця); Кельн (понеділок, п'ятниця); Біллунн (вівторок); Берлін (середа, субота); Бремен (вівторок); Франкфурт (середа, субота); Гамбург (середа); Дортмунд (четвер); Рига (четвер); Ганновер (четвер); Ларнака (субота); Краків (неділя); Відень (вівторок, середа); Братислава (неділя); Копенгаген (неділя).

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    Із пасажирами, які придбали квитки через сайт Wizz Air, чиї рейси скасовані, в авіакомпанії пообіцяли зв'язатися, поінформувати про зміни й запропонувати кілька опцій. Серед них можливість безкоштовного перебронювання квитка на той самий маршрут, але іншу дату або зміну маршруту, повне повернення вартості квитка або отримання 120% від вартості квитка у вигляді кредиту для покупки квитків на інші рейси Wizz Air.

    У заяві авіакомпанії також йдеться, що пасажирам, які оформили квитки через агентства, необхідно звернутися за місцем купівлі або ж зателефонувати на гарячу лінію Wizz Air в Україні, оскільки в авіакомпанії немає доступу до адрес електронної пошти або телефонами таких мандрівників для контакту з ними.

    Маршрутна мережа Wizz Air з Києва включає 30 напрямів в країни Європи. Провізні місткості на українських маршрутах лоукостера в 2019 році складуть близько 2,6 млн крісел.

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