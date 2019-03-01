Яценюк розказав, як російські шпигуни намагалися знайти в його пошті текст виступу в ООН



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Арсеній Яценюк каже, що не може читати виступи з папірця

Росіяни моніторили всю пошту МЗС, уряду, нашого представництва, але не знайшли файл з моїм виступом, бо все було в голові, - Яценюк

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк розповів, як російські спецслужби намагалися знайти файл з його виступом на Раді безпеки ООН. Про це він згадав в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ.

«Після зустрічі з Президентом Сполучених Штатів в Овальному кабінеті я сідаю в поїзд і їду в Нью-Йорк виступати на Радбезі ООН. І тут мені приходить інформація про те, що росіяни явно моніторили всю пошту МЗС, уряду, нашого представництва. Моніторили - але не знайшли файл з моїм виступом на Раді безпеки ООН. І резидентура, яка у них була, каже, що Яценюк настільки засекретив свій виступ, що, ось, вони все вже розкрили - а виступу немає», - розповів екс-прем'єр.

За його словами, причиною цього є те, що він завжди тримає промови в голові.

«Я не читаю з папірця. Виступи відкладаю в голові. Можу короткі тези іноді записати. Виступаючи, можу щось забути, звичайно. Але - ніколи не читаю готовий текст з папірця», - пояснив політик.