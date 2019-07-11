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    Суспільство

    Яценюк вважає ухвалення Виборчого кодексу кроком до інституційного зміцнення України

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    Яценюк подякував фракції &laquo;Народний фронт&raquo; за плідну роботу над кодексом і за результативне голосування - Яценюк вважає ухвалення Виборчого кодексу кроком до інституційного зміцнення України
    Яценюк подякував фракції «Народний фронт» за плідну роботу над кодексом і за результативне голосування

    Це голосування в парламенті було складним, відчувався брак голосів - лідер партії «Народний фронт»

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк заявив, що ухвалення Виборчого кодексу є черговим кроком до інституційного зміцнення України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, йдеться на партійному сайті.

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    «Зроблено черговий крок до інституційного зміцнення України. Відкритим спискам бути. Чесність і демократичність виборчого процесу робить Україну сильнішою», - наголосив Яценюк.

    Лідер «Народного фронту» зазначив, що це голосування в парламенті було складним: «Парламент, відправлений на дочасні вибори, відчуває брак голосів. Але тим більш цінним є те, що навіть за таких обставин Виборчий кодекс ухвалено».

    Яценюк висловив вдячність фракції «Народний фронт» за плідну роботу над кодексом і за результативне голосування.

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