Як українські снайпери на Донбасі змагалися у майстерності. Фотогалерея



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Під час змагань команди демонстрували свої вміння у чотирнадцяти номінаціях

На полігоні бойової підготовки Оперативно-тактичного угрупування «Північ» проведено конкурс на кращу снайперську пару. У змаганнях взяли участь кращі команди снайперів бойових частин та з’єднань, що задіяні в операції Об’єднаних сил на Луганському напрямку, інформує прес-служба Міноборони.

Основною метою даного заходу бойової підготовки було визначення фахового рівня снайперів, їх польових навичок, ступеня готовності до виконання завдань і, звичайно ж, обмін досвідом.

Незважаючи на те, що проведення заходу не є секретом, самі учасники не прагнуть до популярності. Ніяких імен і звань. Ніякого позування перед фотокамерами. Більшість з армійців на Донбасі з перших днів війни, а ось так на конкурсі, зустрілися разом вперше.

Змагалися снайпери зі своєю штатною зброєю та оптичним спорядженням, яке визначається призначенням підрозділу. Це була і відома всім снайперська гвинтівка Драгунова, і гвинтівки системи «Barrett» та «Remington». Але, за словами головного судді змагань, різноманітність типів зброї і відмінність їх характеристик не впливають на об’єктивність суддівства.

Під час змагань команди демонстрували свої вміння у чотирнадцяти номінаціях. Зокрема, військовослужбовці відпрацювали точність стрільби з положення лежачи, стоячи та сидячи по цілях на відстані від двохсот до вісімсот метрів, а також прицільний вогонь під психологічним навантаженням. За умовами конкурсу на виконання всіх вправ учасникам надавалось п’ять набоїв та дві хвилини часу.

Переможці даних змагань будуть представляти Оперативно-тактичне угрупування «Північ» у конкурсі на кращу снайперську пару Об’єднаних сил.