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    Суспільство

    Як відправити посилки у свята: графік роботи поштових операторів

    • Розсилка
    Як відправити посилки у свята: графік роботи поштових операторів

    1 та 7 січня працюватимуть тільки чергові відділення "Укрпошти»

    1 та 7 січня працюватимуть тільки чергові відділення «Укрпошти».оператори поштового зв’язку України - «Укрпошта«, «Нова пошта« та «Meest« - оприлюднили графіки роботи під час різдвяно-новорічних свят.

    Про це повідомляється на сайтах «Укрпошти«, «Нової пошти» та «Meest».

    «Нова пошта»

    Так, відділення та кур’єрська доставка компанії «Нова пошта« працюватимуть за наступним графіком:

    • 31 грудня - відділення та адресна доставка працюють за скороченим графіком роботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення),
    • 1 та 7 січня - відділення та адресна доставка не працюватимуть.

    Зазначається, що 8 січня та у решту міжсвяткових днів «Нова пошта» працює у звичайному режимі.

    «Укрпошта»

    Відділення «Укрпошти» в святкові дні та під час посиленого карантину 8 - 24 січня працюють за звичайним графіком, за винятком «католицького» Різдва 25 грудня, Нового року 1 січня та православного Різдва 7 січня.

    «25 грудня, 1 січня та 7 січня – надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора. На час посиленого карантину від 8 до 24 січня 2021 року продовжують працювати стандартно без змін у роботі всі 11 тисяч відділень. Кабінет міністрів України дозволив роботу операторів поштового зв’язку», — йдеться у повідомленні пресслужби у понеділок, 21 грудня.

    Зокрема, на час «високого» сезону в період новорічних і різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень «Укрпошти» по всій Україні працюватимуть без вихідних, інші відділення – за раніше встановленим графіком.

    Для зручності під час дії «Щасливих годин для платежів« за оплати до 13:00 комунальних та інших платежів клієнти сплачують удвічі меншу комісію. А отримати та відправити посилку у відділеннях «Укрпошти» буде зручніше без черг у другій половині дня, після 13:00.

    «Оплатити послуги «Укрпошти» також можна онлайн чи безготівково платіжними картками можна в найбільш завантажених автоматизованих поштових відділеннях України у обласних центрах та населених пунктах, де мешкає понад 2000 жителів. У таких поштових офісах встановлено 5000 POS-терміналів», — йдеться у повідомленні.

    «Meest»

    1, 7 січня відділення «Meest» не працюють.

    31 грудня послуги надаватимуть за наступним графіком:

    • адресна доставка буде здійснюватися до 13:00;
    • прийом і видача відправлень з відділень буде здійснюватися до 13:00;
    • прийом і видача відправлень з партнерських міні-відділень буде здійснюватися відповідно до зазначених графіків роботи, можливий скорочений робочий день,
    • прийом і видача відправлень з поштоматів буде здійснюватися згідно з графіками роботи локацій, на яких вони працюють.

    2 січня:

    • адресна доставка буде здійснюватися до 19:00;
    • прийом і видача відправлень з відділень буде здійснюватися за графіком суботнього дня;
    • прийом і видача відправлень з партнерських міні-відділень буде здійснюватися відповідно до зазначених графіків роботи;
    • прийом і видача відправлень з почтоматів буде здійснюватися згідно з графіками роботи локацій, на яких вони працюють. 
    Теги: свята Укрпошта Нова пошта послуги пошта
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