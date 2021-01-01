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    Політика

    Зеленський російською звернувся до жителів окупованих Криму і Донбасу: ми – один народ

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    Зеленський звернувся до жителів Криму та Донбасу - Зеленський російською звернувся до жителів окупованих Криму і Донбасу: ми – один народ
    Зеленський звернувся до жителів Криму та Донбасу

    Зеленський запропонував українцям з окупованих територій зустріти Новий рік «як одна сім'я»

    Президент України Володимир Зеленський привітав мешканців окупованих Криму та Донбасу з Новим роком. Глава держави закликав жителів окупованих територій перевести годинники назад.

    Про це йшлося в новорічному звернення Зеленського до українського народу.

    За словами президента, зараз Крим та Донбас «живуть в іншому часі». Він запропонував українцям з окупованих територій зустріти Новий рік «як одна сім'я».

    «І вже майже година, як по телевізору вам сказали, що Новий рік настав. Але я знаю, що вже майже година, як ви чекаєте нас, щоб зустріти Новий рік разом. Як одна сім'я. Як один народ. Як одна країна. Донбас та Крим! Переведіть годинники назад. Будьте з нами! Готові? Ми також», – сказав Зеленський.

    До слова, запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах.

    До слова, лідер «Європейської солідарності», п'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Новим роком та прийдешніми святами.

    Теги: Крим Донбас свята Володимир Зеленський президент
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