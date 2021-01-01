Зеленський російською звернувся до жителів окупованих Криму і Донбасу: ми – один народ

Зеленський запропонував українцям з окупованих територій зустріти Новий рік «як одна сім'я»

Президент України Володимир Зеленський привітав мешканців окупованих Криму та Донбасу з Новим роком. Глава держави закликав жителів окупованих територій перевести годинники назад.

Про це йшлося в новорічному звернення Зеленського до українського народу.

За словами президента, зараз Крим та Донбас «живуть в іншому часі». Він запропонував українцям з окупованих територій зустріти Новий рік «як одна сім'я».

«І вже майже година, як по телевізору вам сказали, що Новий рік настав. Але я знаю, що вже майже година, як ви чекаєте нас, щоб зустріти Новий рік разом. Як одна сім'я. Як один народ. Як одна країна. Донбас та Крим! Переведіть годинники назад. Будьте з нами! Готові? Ми також», – сказав Зеленський.

До слова, запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах.

До слова, лідер «Європейської солідарності», п'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Новим роком та прийдешніми святами.