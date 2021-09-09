Юрій Луценко розповів про горе в родині (відео)

Ексгенпрокурор втратив домашнього улюбленця

У родині колишнього генпрокурора Юрія Луценка помер «найкращий у світі» пес Черч. Про це Луценко написав у Facebook.

«Помер мій найкращий у світі Черч. Мій волохатий красень, собака-улибака, друг, який все розуміє. Захворів давно. Згасав щодня. Вже вчора я зрозумів, що він прощається. Хоч останні дні вже майже не ходив, але сьогодні зранку обійшов усі улюблені кутки лісу. Помер біля вхідних сходів, поруч зі своїми», – розповів Луценко.

Він додав, що до останньої хвилини Черч був улюбленим та люблячим членом сім‘ї.

Нагадаємо, раніше Луценко показав зворушливі кадри з домашніми тваринами.