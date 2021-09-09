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    Юрій Луценко розповів про горе в родині (відео)

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    У Юрія Луценка помер &laquo;найкращий у світі&raquo; пес Черч - Юрій Луценко розповів про горе в родині (відео)
    У Юрія Луценка помер «найкращий у світі» пес Черч
    Фото з Facebook Юрія Луценка

    Ексгенпрокурор втратив домашнього улюбленця

    У родині колишнього генпрокурора Юрія Луценка помер «найкращий у світі» пес Черч. Про це Луценко написав у Facebook.

    «Помер мій найкращий у світі Черч. Мій волохатий красень, собака-улибака, друг, який все розуміє. Захворів давно. Згасав щодня. Вже вчора я зрозумів, що він прощається. Хоч останні дні вже майже не ходив, але сьогодні зранку обійшов усі улюблені кутки лісу. Помер біля вхідних сходів, поруч зі своїми», – розповів Луценко.

    Він додав, що до останньої хвилини Черч був улюбленим та люблячим членом сім‘ї.

    Нагадаємо, раніше Луценко показав зворушливі кадри з домашніми тваринами.

    Теги: Юрій Луценко смерть тварини
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    Юрій Луценко розповів про горе в родині (відео)