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    Луценко показав зворушливі кадри з домашніми тваринами (відео)

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    Луценко показав зворушливі кадри з домашніми тваринами (відео)
    Скріншот із відео

    Юрій Луценко зафільмував милий момент із життя равликів

    Колишній генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив миле відео поцілунку равликів.

    «Життя чудове, якщо вміти бачити його чудеса», – підписав відео Луценко.

    Їсти равликів ексгенпрокурор не збирається і має вдома двох ахатин.

    «Мої скромненькі, набагато менші, тому не журяться про гастрономічне майбутнє і цілуються від душі», – відповів Луценко на коментарі щодо равликів.

    Нагадаємо, раніше чоловік викрав з дільниці урну для голосування, щоб розводити у ній... равликів.

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    Теги: Юрій Луценко Генпрокурор Facebook
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    Луценко показав зворушливі кадри з домашніми тваринами (відео)