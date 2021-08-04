Луценко показав зворушливі кадри з домашніми тваринами (відео)
Скріншот із відео
Юрій Луценко зафільмував милий момент із життя равликів
Колишній генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив миле відео поцілунку равликів.
«Життя чудове, якщо вміти бачити його чудеса», – підписав відео Луценко.
Їсти равликів ексгенпрокурор не збирається і має вдома двох ахатин.
«Мої скромненькі, набагато менші, тому не журяться про гастрономічне майбутнє і цілуються від душі», – відповів Луценко на коментарі щодо равликів.
Нагадаємо, раніше чоловік викрав з дільниці урну для голосування, щоб розводити у ній... равликів.
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