Луценко показав зворушливі кадри з домашніми тваринами (відео)

Юрій Луценко зафільмував милий момент із життя равликів

Колишній генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив миле відео поцілунку равликів.

«Життя чудове, якщо вміти бачити його чудеса», – підписав відео Луценко.

Їсти равликів ексгенпрокурор не збирається і має вдома двох ахатин.

«Мої скромненькі, набагато менші, тому не журяться про гастрономічне майбутнє і цілуються від душі», – відповів Луценко на коментарі щодо равликів.

Нагадаємо, раніше чоловік викрав з дільниці урну для голосування, щоб розводити у ній... равликів.