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    Харківський університет імені Каразіна атакували кажани (фото)

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    Тваринам знадобилася допомога фахівців - Харківський університет імені Каразіна атакували кажани (фото)

    Тваринам знадобилася допомога фахівців

    Фото: Facebook Ukrainian Bat Rehabilitation Center

    До приміщення тварини потрапили через відкриті вікна

    У Харківському національному університеті імені Каразіна студенти знайшли десятки кажанів. Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Bat Rehabilitation Center у Facebook.

    За словами зоозахисників, кажани залетіли через те, що працівники університету не зачинили кватирки вікон. Тваринам знадобилася допомога фахівців.

    Фахівці кажуть, що наразі триває міграція кажанів на південь, де вони ховаються на зиму. Тому вдень вони шукають спокійне місце для сну і випадково залітають у відчинені вікна та вентиляції.

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    Харківський університет імені Каразіна атакували кажани (фото)
    Харківський університет імені Каразіна атакували кажани (фото)

    Усіх кажанів зібрали, зоозахисники надали їм допомогу.

    «Після втамування спраги, зважування та отримання красивого «браслету» всі руді вечірниці полетіли на волю. Сподіваємось, вони успішно долетять до зимувальних сховищ, котрі можуть знаходитись за 1 500 кілометрів від літніх», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в німецькому місті Крефельд згорів мавпятник. У результаті події загинуло близько 30 тварин.

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    Теги: Харків тварини університет
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    Харківський університет імені Каразіна атакували кажани (фото)