Харківський університет імені Каразіна атакували кажани (фото)

До приміщення тварини потрапили через відкриті вікна

У Харківському національному університеті імені Каразіна студенти знайшли десятки кажанів. Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Bat Rehabilitation Center у Facebook.

За словами зоозахисників, кажани залетіли через те, що працівники університету не зачинили кватирки вікон. Тваринам знадобилася допомога фахівців.

Фахівці кажуть, що наразі триває міграція кажанів на південь, де вони ховаються на зиму. Тому вдень вони шукають спокійне місце для сну і випадково залітають у відчинені вікна та вентиляції.

Усіх кажанів зібрали, зоозахисники надали їм допомогу.

«Після втамування спраги, зважування та отримання красивого «браслету» всі руді вечірниці полетіли на волю. Сподіваємось, вони успішно долетять до зимувальних сховищ, котрі можуть знаходитись за 1 500 кілометрів від літніх», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в німецькому місті Крефельд згорів мавпятник. У результаті події загинуло близько 30 тварин.

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