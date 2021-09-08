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    У Львові знайшли «котячого мера», який зник з міськради

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    Кота Левчика повезли до ветеринара - У Львові знайшли «котячого мера», який зник з міськради

    Кота Левчика повезли до ветеринара

    Фото: Андрій Садовий / Facebook

    Тварину вдалося відшукати працівниці Львівської міської ради

    Кіт Левчик, який 7 вересня зник із Львівської міської ради, знайшовся на площі Ринок. Про це повідомив у Facebook голова адміністрації мера Львова Євген Бойко.

    За його словами, «котячого мера» відразу повезли до ветеринара.

    «Левчик знайшовся – сьогодні по обіді, на площі Ринок, з тильної сторони Ратуші. На жаль, кульгає на дві задні лапки – повезли у клініку», – розповів Євген Бойко.

    Тварину вдалось відшукати працівниці міської ради.

    «Побачила його з вікна Ратуші. Він ховався на площі Ринок під верандою. Нам довелося нелегко, адже він був дуже наляканий. Тепер будемо його ніжити, адже він дуже наляканий», – розповіла «Суспільному» Анастасія Булат.

    Відео повернення Левчика працівники міської адміністрації вже опублікували у соцмережах.

    Нагадаємо, 7 вересня загубився головний кіт Львова. Мер Садовий обіцяв «гарний подарунок» за допомогу.

    Як відомо, у вересні 2020 року мер Львова Садовий виявив у своєму кабінеті невідомого кота.

    Наступного дня міський голова повідомив, що тепер він буде головний кіт ратуші, і попросив містян запропонувати ім'я для нового улюбленця. Згодом котика назвали Левчиком.

    Нещодавно Садовий запропонував Сергію Притулі трохи покерувати Львовом, при цьому не забувати годувати Левчика.

    Теги: місцева влада Львів мер тварини
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    У Львові знайшли «котячого мера», який зник з міськради