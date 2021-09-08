У Львові знайшли «котячого мера», який зник з міськради

Тварину вдалося відшукати працівниці Львівської міської ради

Кіт Левчик, який 7 вересня зник із Львівської міської ради, знайшовся на площі Ринок. Про це повідомив у Facebook голова адміністрації мера Львова Євген Бойко.

За його словами, «котячого мера» відразу повезли до ветеринара.

«Левчик знайшовся – сьогодні по обіді, на площі Ринок, з тильної сторони Ратуші. На жаль, кульгає на дві задні лапки – повезли у клініку», – розповів Євген Бойко.

Тварину вдалось відшукати працівниці міської ради.

«Побачила його з вікна Ратуші. Він ховався на площі Ринок під верандою. Нам довелося нелегко, адже він був дуже наляканий. Тепер будемо його ніжити, адже він дуже наляканий», – розповіла «Суспільному» Анастасія Булат.

Відео повернення Левчика працівники міської адміністрації вже опублікували у соцмережах.

Нагадаємо, 7 вересня загубився головний кіт Львова. Мер Садовий обіцяв «гарний подарунок» за допомогу.

Як відомо, у вересні 2020 року мер Львова Садовий виявив у своєму кабінеті невідомого кота.

Наступного дня міський голова повідомив, що тепер він буде головний кіт ратуші, і попросив містян запропонувати ім'я для нового улюбленця. Згодом котика назвали Левчиком.

Нещодавно Садовий запропонував Сергію Притулі трохи покерувати Львовом, при цьому не забувати годувати Левчика.