У Львові знайшли «котячого мера», який зник з міськради
Кота Левчика повезли до ветеринара
Тварину вдалося відшукати працівниці Львівської міської ради
Кіт Левчик, який 7 вересня зник із Львівської міської ради, знайшовся на площі Ринок. Про це повідомив у Facebook голова адміністрації мера Львова Євген Бойко.
За його словами, «котячого мера» відразу повезли до ветеринара.
«Левчик знайшовся – сьогодні по обіді, на площі Ринок, з тильної сторони Ратуші. На жаль, кульгає на дві задні лапки – повезли у клініку», – розповів Євген Бойко.
Тварину вдалось відшукати працівниці міської ради.
«Побачила його з вікна Ратуші. Він ховався на площі Ринок під верандою. Нам довелося нелегко, адже він був дуже наляканий. Тепер будемо його ніжити, адже він дуже наляканий», – розповіла «Суспільному» Анастасія Булат.
Відео повернення Левчика працівники міської адміністрації вже опублікували у соцмережах.
Нагадаємо, 7 вересня загубився головний кіт Львова. Мер Садовий обіцяв «гарний подарунок» за допомогу.
Як відомо, у вересні 2020 року мер Львова Садовий виявив у своєму кабінеті невідомого кота.
Наступного дня міський голова повідомив, що тепер він буде головний кіт ратуші, і попросив містян запропонувати ім'я для нового улюбленця. Згодом котика назвали Левчиком.
Нещодавно Садовий запропонував Сергію Притулі трохи покерувати Львовом, при цьому не забувати годувати Левчика.