Зарізав собаку на очах дітей. На Волині живодер отримав вирок

Обвинуваченого, у якого на утриманні п`ятеро малолітніх дітей, визнано винним у жорсткому поводженні з тваринами

Локачинський районний суд Волинської області призначив п’ять років позбавлення волі, які замінив на рік іспитового терміну чоловіку за жорстке поводження з тваринами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 2 вересня.

За матеріалами справи, 16 червня близько 18:30 обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, узяв кухонного ножа та перерізав горло своєму собаці, який був на прив’язі біля будинку.

Під час допиту чоловік зізнався у провині, пояснив, що на територію його домогосподарства постійно прибігали інші собаки, які душили курей і постійно шуміли. Наголосив, що раніше говорив своїй цивільній дружині, з якою виховує п’ятьох малолітніх дітей, що з їхнім собакою треба щось робити.

Після того, як обвинувачений перерізав горло тварині, він пішов з двору, не пам`ятає, чи собака був іще живий.

У рапорті керівництву Володимир-Волинського райвідділу поліції у Волинській області зазначено, що обвинувачений на очах дітей зарізав собаку.

Звільняючи від покарання, суд поклав на обвинуваченого низку обов’язків, серед яких не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. повідомляти цьому ж органу про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Як повідомляв «Главком», Голосіївський районний суд Києва визнав винним 30-річного місцевого мешканця у вбивстві трьох цуценят і призначив п’ять років позбавлення волі, яке замінив на три роки іспитового терміну.