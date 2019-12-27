З 2020 року Збройні сили перейдуть на нову систему харчування – міністр оборони



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Очікується, що нова система харчування покращить продовольче забезпечення військовослужбовців

Перехід на систему продовольчого забезпечення військовослужбовців за каталогом продуктів є однією з ключових реформ ЗСУ

З 2020 року всі частини Збройних сил України перейдуть на систему харчування за каталогом, що дозволяє кардинально покращити продовольче забезпечення військовослужбовців.

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив 26 грудня у своєму Telegram-каналі.

«Учора підписав документи для проведення торгів для всіх військових частин, які ми плануємо перевести на харчування за Каталогом у 2020 році. Мої вітання усім причетним!», — зазначив міністр.

Нагадаємо, у середині грудня Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував дію наказу Міноборони про переведення військових частин на нову систему харчування.

В Міноборони зазначили, що перехід на систему продовольчого забезпечення військовослужбовців за каталогом продуктів є однією з ключових реформ ЗСУ, яка повністю відповідає стандартам армій провідних країн світу. Ця система запроваджує широкий асортимент продуктів, гнучкий механізм їх замовлення, урізноманітнює та значно покращує якість їжі.

Запровадження цих інновацій в українському війську триває поетапно, з виданням відповідних наказів Міноборони. Наразі переведено вже 73 військові частини Збройних сил України. Більшість, а саме 285 військових частин мали перейти на цю систему на підставі наказу, дію якого до 11 грудня було зупинено.