Україна і США уклали новий контракт на постачання Javelin



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Перші американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» прибули в Україну навесні 2018 року

У поточному році Україна уклала два контракти з урядом США за програмою західних військових продажів

Міністерство оборони України уклало контракт на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Заступник міністра оборони Анатолій Петренко повідомив, що укласти новий договір вдалося завдяки економії ресурсів в IV кварталі року.

«Ми також замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого національного виробника. У нас є кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих авто різного типу і бронемашин, кілька літаків», - пояснив Петренко.

За його словами, в поточному році Україна уклала два контракти з урядом США за програмою західних військових продажів, ще один договір - з Агентством НАТО з підтримки і постачання.

На сторінці Посольства України в США в Facebook заявили, що контракт про покупку партії ПТРК Javelin став першим масштабним договором прямих міжнародних оборонних закупівель між двома державами.

«Для України це величезний крок вперед, перед яким був відхід від старої системи, яка забороняла Міноборони України безпосередньо купувати озброєння і техніку в іноземних держав. Тепер ці зміни розширять наші можливості для зміцнення військово-технічного і оборонного потенціалу держави», - відзначили в посольстві.

Нагадаємо, 1 грудня Конгрес США дав попередню згоду на продаж Україні додаткової партії протитанкових ракетних комплексів зброї Javelin на суму в $39 млн.

Перша партія «Джавелінів» на 47 млн доларів надійшла в Україну навесні 2018 року.