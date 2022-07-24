Захід накриє грозами: якою буде погода 24 липня

Прогноз погоди в Україні на 24 липня

У Києві та області вдень прогнозуються короткочасний дощ

У неділю, 24 липня, синоптики прогнозують грози у західних областях України, а також у Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та у Києві. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що 24 липня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у більшості західних областей варто очікувати грозові дощі. Крім цього, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+17 градусів. Вдень по країні в середньому стовпчики термометрів показуватимуть +27...+32 градусів.

У Києві та області вдень прогнозуються короткочасний дощ та гроза. У столиці вночі очікується +16...+18, вдень близько +31 градуса.

Нагадаємо, протягом двох днів, 24-25 липня, на території Дніпропетровщини зберігатиметься пожежна небезпека.

Рятувальники зазначають, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Раніше повідомлялося, що у більшості областей України протягом 22 та 23 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека.