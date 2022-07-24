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    Суспільство

    Захід накриє грозами: якою буде погода 24 липня

    Прогноз погоди в Україні на 24 липня - Захід накриє грозами: якою буде погода 24 липня
    Прогноз погоди в Україні на 24 липня
    фото із відкритих джерел

    У Києві та області вдень прогнозуються короткочасний дощ

    У неділю, 24 липня, синоптики прогнозують грози у західних областях України, а також у Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та у Києві. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Синоптики прогнозують, що 24 липня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у більшості західних областей варто очікувати грозові дощі. Крім цього, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+17 градусів. Вдень по країні в середньому стовпчики термометрів показуватимуть +27...+32 градусів.

    У Києві та області вдень прогнозуються короткочасний дощ та гроза. У столиці вночі очікується +16...+18, вдень близько +31 градуса.

    Нагадаємо, протягом двох днів, 24-25 липня, на території Дніпропетровщини зберігатиметься пожежна небезпека.

    Рятувальники зазначають, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
    • заїжджати автомобілем до лісу;
    • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
    • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
    • створювати смітники та спалювати відходи;
    • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

    Раніше повідомлялося, що у більшості областей України протягом 22 та 23 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Захід накриє грозами: якою буде погода 24 липня