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  4. Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
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    Новини

    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди

    Повалені дерева перекрили дороги та тротуари - Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Повалені дерева перекрили дороги та тротуари
    фото: Київзеленбуд

    Гроза наробила шкоди у столиці

    Сьогодні, 21 червня, вдень столицю накрила гроза, наслідком якої стали повалені та зламані дерева. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

    Аварійно-диспетчерська служба об'єднання почала фіксувати перші наслідки грози о 15:29.

    Працівники підприємств «Київзеленбуду» виїхали на місця падіння дерева для прибирання їх із проїжджих та пішохідних частин доріг.

    Обстеження територій триває.

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    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
    фото: Київзеленбуд

    Повна інформація про кількість пошкоджених дерев буде надана 22 червня.

    Раніше Укргідрометцентр попередив про грозу в Києві.

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    Теги: прогноз погоди Київ Київзеленбуд негода
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    Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди