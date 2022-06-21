Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди

Гроза наробила шкоди у столиці

Сьогодні, 21 червня, вдень столицю накрила гроза, наслідком якої стали повалені та зламані дерева. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

Аварійно-диспетчерська служба об'єднання почала фіксувати перші наслідки грози о 15:29.

Працівники підприємств «Київзеленбуду» виїхали на місця падіння дерева для прибирання їх із проїжджих та пішохідних частин доріг.

Обстеження територій триває.

Повна інформація про кількість пошкоджених дерев буде надана 22 червня.

Раніше Укргідрометцентр попередив про грозу в Києві.