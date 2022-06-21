Гроза повалила дерева в Києві: фото наслідків негоди
Повалені дерева перекрили дороги та тротуари
фото: Київзеленбуд
Гроза наробила шкоди у столиці
Сьогодні, 21 червня, вдень столицю накрила гроза, наслідком якої стали повалені та зламані дерева. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».
Аварійно-диспетчерська служба об'єднання почала фіксувати перші наслідки грози о 15:29.
Працівники підприємств «Київзеленбуду» виїхали на місця падіння дерева для прибирання їх із проїжджих та пішохідних частин доріг.
Обстеження територій триває.
фото: Київзеленбуд
Повна інформація про кількість пошкоджених дерев буде надана 22 червня.
Раніше Укргідрометцентр попередив про грозу в Києві.
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