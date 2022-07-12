У Києві пройшла гроза з градом, підтоплено вулиці (фото, відео)

Град у Києві подекуди був величиною з перепелине яйце

У столиці знову розгулялася негода

Сьогодні, 12 липня, у Києві та області, які і прогнозували синоптики, пройшла сильна гроза. Подекуди, окрім дощу з блискавками, ще й випав град.

Сильна злива почалася на правому березі столиці, а згодом гроза прийшла і на лівий берег Києва. Як повідомляють користувачі соцмереж, град подекуди був величиною з перепелине яйце.Також кияни зафільмували доволі сильний дощ і грім.

Не обійшлось і без підтоплень. У Подільському районі дороги залило водою.

Нагадаємо, 11 липня, декілька районів Києва накрив смог. Зокрема, сильний запах гару було відчутно в районі Одеської траси, смт. Чабани. Район Академмістечка теж затягнутий димом та відчувається запах гару. З неприємним запахом зіткнулись також жителі Святошинського та Голосіївського району (ст. м. Шулявка, Дорогожичі, Теремки). Однак влада міста запевнила, що задимлення у деяких районах не становить загрози здоров’ю жителів міста.

6 липня Київ та область накрили грозові зливи та сильний вітер. У деяких районах столиці через негоду було затоплено дороги та магазини.