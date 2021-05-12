На Рівненщині побилися прихильники УПЦ МП та парафіяни ПЦУ. Лікарі були шоковані (відео)

За словами ПЦУ, конфлікти в Заболотті почалися ще у 2019 році

Прихильники Української Православної Церкви Московського патріархату і Православної Церкви України у селі Заболоття Рівненської області побилися під час богослужіння, в результаті чого постраждало 24 людини. Про це повідомляє ТСН.

У поліції розповіли, що конфлікт стався через те, що ПЦУ проводила літургію і це не сподобалося прихильникам УПЦ МП.

«Прийшли прихильники Московського патріархату, які завадили богослужінню. Нам довелося закритися в церкві. Багато кричали, матюкалися, обзивали», – розповів священник ПЦУ отець Віктор.

За словами парафіян УПЦ МП, сутички спровокували прихильники ПЦУ, коли зайшли в храм без дозволу.

На місце інциденту приїхали дві машини швидкої допомоги і люди до них вишикувалися в чергу. Лікарі були шоковані, вони кажуть, що раніше ніколи не бачили такої бійки біля церкви.

За словами ПЦУ, конфлікти в Заболотті почалися ще у 2019 році. Саме тоді до них перейшла більшість вірян. В УПЦ МП не погоджуються з таким рішенням, хочуть подати до суду, щоб голосування визнали недійсним. Також вони пропонують ПЦУ побудувати свою церкву.

Поліція закрила храм і зараз шукає винних. За хуліганство і самоуправство їм загрожує до 4 років позбавлення волі.