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    На Рівненщині побилися прихильники УПЦ МП та парафіяни ПЦУ. Лікарі були шоковані (відео)

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    Поліція закрила храм і зараз шукає винних - На Рівненщині побилися прихильники УПЦ МП та парафіяни ПЦУ. Лікарі були шоковані (відео)
    Поліція закрила храм і зараз шукає винних
    Фото скріншот

    За словами ПЦУ, конфлікти в Заболотті почалися ще у 2019 році

    Прихильники Української Православної Церкви Московського патріархату і Православної Церкви України у селі Заболоття Рівненської області побилися під час богослужіння, в результаті чого постраждало 24 людини. Про це повідомляє ТСН.

    У поліції розповіли, що конфлікт стався через те, що ПЦУ проводила літургію і це не сподобалося прихильникам УПЦ МП.

    «Прийшли прихильники Московського патріархату, які завадили богослужінню. Нам довелося закритися в церкві. Багато кричали, матюкалися, обзивали», – розповів священник ПЦУ отець Віктор.

    За словами парафіян УПЦ МП, сутички спровокували прихильники ПЦУ, коли зайшли в храм без дозволу.

    На місце інциденту приїхали дві машини швидкої допомоги і люди до них вишикувалися в чергу. Лікарі були шоковані, вони кажуть, що раніше ніколи не бачили такої бійки біля церкви.

    За словами ПЦУ, конфлікти в Заболотті почалися ще у 2019 році. Саме тоді до них перейшла більшість вірян. В УПЦ МП не погоджуються з таким рішенням, хочуть подати до суду, щоб голосування визнали недійсним. Також вони пропонують ПЦУ побудувати свою церкву.

    Поліція закрила храм і зараз шукає винних. За хуліганство і самоуправство їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

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    Теги: церква бійка Російська православна церква в Україні Українська православна церква поліція
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