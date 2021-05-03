Онуфрій кидається крашанками: дивна поведінка московського митрополита шокувала мережу (відео)

На великодній службі очільник РПЦ в Україні розкидався освяченими яйцями

Предстоятель Російської православної церкви в Україні Онуфрій дивно поводився під час великоднього богослужіння, зокрема розкидував освячені яйця між парафіянами. Про це повідомляє «Духовний фронт України» та наводить відповідне відео.

На відео видно, як Онуфрій бере із кошика яйця і кидає ними в парафіян, які стоять на богослужінні й намагаються зловити яйця. Багато із кинутих Онуфрієм яєць впало на підлогу. Це все супроводжується церковними піснями і порушенням карантинного режиму, адже більшість із парафіян були без масок.

У коментарях під дописом люди висловили своє обурення таким вчинком Онуфрія.

«Що неможливо було роздати в руки людям? Кидають, як собакам ужас, і то собаком підходять і накладають у посуд, Господи, прости нас грішників. І це ж Онуфрій, який це ж священне все, і як так можна, я в перше таке бачу», – написала Галина Євдокимова.

«…такого приниження прихожан, я ще не бачила. Нагадує ситуацію, коли в Росії млинці совковою лопатою роздавали», – написала Русіта Назарчук.

Як розповів Духовному Фронту України релігійний аналітик Володимир Мельник, традиція розкидувати яйця на Великдень масового поширення набула після обкидання яйцями ієрархом РПЦ Кирилом (Павловим) у кінці 90-х.

Мельник також був здивований побаченим відео з Онуфрієм і пояснив, що навіть у РПЦ намагалися розкидувати яйця по одному, а не всі разом: «Уперше бачу, щоби розкидали, як сміття. Все ж більше намагаються, щоби напевно не впало на підлогу, а тут, наче сміття чи посів чогось…».

Раніше повідомлялося, що під час великоднього богослужіння у Києво-Печерській Лаврі, що знаходиться у віданні Російської православної церкви в Україні, парафіяни відверто проігнорували карантинні обмеження – соціальну дистанцію і масковий режим.

Також дві київські блогерки розмістили відео, на якому вони вживають алкоголь, курять і задувають свічки у церкві Різдва Христового, що на Подолі у Києві.