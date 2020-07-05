Затримання українців в Афінах: прикордонники пояснили надання дозволу на виліт



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4 липня 17 громадян України затримали в аеропорту Афін, які прилетіли з Києва до Греції

Якщо у людини документи в нормі, то прикордонники її пропускають, заявили у відомстві

У Державній прикордонній службі України заявили, що пропустили 17 українців, яких згодом затримали у Греції, оскільки не мали законних підстав забороняти їм виліт з України.

Відповідний коментар у прикордонній службі надали виданню BBC Україна.

«Прикордонники діють згідно з чинним законодавством. Якщо у людини документи в нормі, то прикордонники її пропускають», — наголосили у Державній прикордонній службі.

Пресслужба МЗС України відмовилася коментувати, чому українців, яким заборонено в'їжджати до країн ЄС (серед яких Греція) випустили з українського аеропорту. Так само й мету в'їзду пасажирів до Греції.

Нагадаємо, через інцидент із затримання українців у Греції консульство звернулось до громадян з роз'ясненням.

Як відомо, вночі 4 липня 17 громадян України затримали в аеропорту Афін, які прилетіли з Києва до Греції.

Пізніше у МЗС України повідомили, що до українців, яких затримали в аеропорту столиці Греції, приїхав консул. «Черговий консул встановив прямий контакт з українцями (остання комунікація о 01.30) і одразу розпочалася робота з представниками поліції аеропорту щодо забезпечення умов перебування наших громадян», - йдеться у повідомленні посольства.

Також посольство України в Грецькій Республіці повідомило, що авіакомпанії Wizzair та Ryanair не вперше беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду до Греції.

Зазначається, що українські дипломати зв’язалися з компаніями Wizzair і Rayanair і з’ясували, що повернення наших громадян додому можливо першими зворотніми рейсами Афіни - Київ.