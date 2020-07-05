Інцидент із затримання українців у Греції. Консульство звернулось до громадян з роз'ясненням



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Придбання квитка на авіарейс «Київ-Салоніки» не гарантує дозвіл на перетин кордону, - консульство

В'їзд на територію Греції зараз дозволено лише тим громадянам України, що мають дозвіл на проживання

Консульство України у Салоніках звертає увагу на те, що в умовах пандемії COVID-19, в’їзд на територію Греції залишається закритим для громадян України. Про це йдеться на сторінці консульства у Facebook.

У консульстві зазначили, що придбання квитка на авіарейс «Київ-Салоніки» не гарантує дозвіл на перетин кордону.



«У зв’язку з відновленням прямого авіасполучення «Київ-Салоніки-Київ» інформуємо, що в’їзд на територію Греції дозволено лише тим категоріям громадян, які мають посвідку на проживання в Греції. Тому, перед тим, як придбати квиток на авіарейс потрібно пересвідчитись у наявності дозволу на проживання в Греції. Бережіть себе та будьте здорові!», - йдеться у повідомленні консульства.

Нагадаємо, вночі 4 липня 17 громадян України затримали в аеропорту Афін, які прилетіли з Києва до Греції.

Пізніше у МЗС України повідомили, що до українців, яких затримали в аеропорту столиці Греції, приїхав консул. «Черговий консул встановив прямий контакт з українцями (остання комунікація о 01.30) і одразу розпочалася робота з представниками поліції аеропорту щодо забезпечення умов перебування наших громадян», - йдеться у повідомленні посольства.

Також посольство України в Грецькій Республіці повідомило, що авіакомпанії Wizzair та Ryanair не вперше беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду до Греції.

Зазначається, що українські дипломати зв’язалися з компаніями Wizzair і Rayanair і з’ясували, що повернення наших громадян додому можливо першими зворотніми рейсами Афіни - Київ.



