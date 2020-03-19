Завтра рух громадського транспорту в Ужгороді буде тимчасово призупинений



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Ужгороді буде тимчасово призупинений рух громадського транспорту

Надзвичайно складно забезпечити перевезення пасажирів не більше 10 осіб в одному транспортному засобі

Міська рада Ужгорода прийняла рішення призупинити роботу громадського транспорту з 20 березня, щоб запобігти поширення коронавірусної інфекції.

«Підприємствам, установам і організаціям, які продовжують працювати в умовах карантину, доручили забезпечити проїзд працівників спеціальними автобусами», – повідомляють на сайті міської ради Ужгорода.

Перед засідання міський голова Ужгорода Богдан Андріїв провів зустріч із перевізниками, що обслуговують міські маршрути. За його словами, моніторинг перевезень останніх кількох днів показав: громадським транспортом в Ужгороді користується все менше людей

«Тому вже вчора на рейси вийшло менше автобусів. Однак уранці та ввечері надзвичайно складно забезпечити перевезення пасажирів не більше 10 осіб в одному транспортному засобі, як зобов’язує постанова Кабміну. Виникають конфліктні ситуації. Штрафи ж за порушення постанови – як на водія, так і на перевізника, дуже високі: від 17 000 грн до 70 000 грн», – йдеться у повідомленні.

«Найефективнішим засобом уберегтися від зараження коронавірусом є самоізоляція, а якщо все ж таки людина мусить виходити з дому, то рекомендовано уникати тісних контактів, дистанція між людьми має бути від 1,5-2 метрів. Дотримуватися цих вимог у громадському транспорті важко і щоб упередити можливе поширення COVID-19 в Ужгороді роботу громадського транспорту призупинять.Комісія вирішила рекомендувати підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форми власності, забезпечити проїзд працівників автобусами у режимі регулярних спеціальних перевезень», – зазначив Богдан Андріїв.

Нагадаємо, у Луцьку весь громадський транспорт 19 березня зупинив роботу.З 18 березня у Чернівцях повністю зупинено роботу громадського транспорту у зв’язку зі спалахом коронавірусу Covid-19.