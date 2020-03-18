У Чернівцях сьогодні припиняє роботу весь громадський транспорт



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Мер Чернівців наголосив, що «на роботу сьогодні добиратися небезпечно»

У Чернівцях вже зафіксовано 10 інфікованих коронавірусом

З середи, 18 березня, у Чернівцях буде повністю зупинено роботу громадського транспорту у зв’язку зі спалахом коронавірусу Covid-19.

Про це повідомив у Facebook мер міста Олексій Каспрук.

«Я прийняв рішення про призупинення роботи громадського транспорту в Чернівцях. Прошу це всіх врахувати. Ні тролейбуси, ні маршрутні автобуси на маршрути не вийдуть», — сказав Чернівецький міський голова, наголосивши, що «на роботу сьогодні добиратися небезпечно».

У зв’язку з поширенням коронавірусу він закликав підприємців, які не забезпечують життєдіяльність міста, припинити роботу на час карантину, обмежити кількість людей в офісах, на виробництві, перевести працівників на віддалену роботу чи відправити у відпустку.

Каспрук наголосив, що це зроблено для обмеження соціальних контактів. Адже, за його словами, нові випадки зараження коронавірусом у Чернівцях є контактними особами.

Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, два з них два летальних. 10 із 14 інфікованих перебувають у Чернівцях.

До слова, мати померлої 16 березня у Чернівцях жінки, яка не дочекалась результатів на наявність коронавірусу, стверджує, що донці невчасно надали допомогу.

Як відомо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.