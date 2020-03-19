Туроператори зараз мають право не повертати гроші клієнтам, - глава асоціації



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У випадку форс-мажорів, оператори звільняються від штрафів, наприклад, за невиконання замовлення, - Рудіч

«Швидше за все, перенесуть Олімпіаду. Хто міг це передбачити?», - пояснює президент асоціації турагенцій Антон Рудіч

Президент Української асоціації турагенцій Антон Рудіч стверджує, що туроператори зараз мають право не повертати гроші через форс-мажор. Про це Рудіч розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами президента Асоціації туроператорів, у випадку форс-мажорів, «оператори звільняються від штрафів, наприклад, за невиконання замовлення, тобто зараз вони мають право не компенсувати людям тури».

Як повідомлялося, деякі туроператор заявляють, що повернуть 100% коштiв у разi вимушеного анулювання туру з причини зафiксованої епiдемiї у країнi призначення.

Рудіч стверджує, що не всі країни, куди були заплановані подорожі, оголосили про епідемію. «В Єгипті визначена епідемія? Ні. Наскільки я знаю, до нормалізації ситуації одних фактичних грошей туристи не зможуть отримати. На жаль, це така ситуація, що постраждають усі: туроператори, турагенти і туристи. Це варто зрозуміти туристам, якщо вони думають, що вийдуть із води і це не їхня проблема. На жаль, це проблема абсолютно усіх і проблема не тільки нашої країни», - наголосив президент Асоціації туроператорів.

Рудіч підкреслив, що опція виплати страховок через форс-мажори не передбачена. «Я не знаю таку страхову, щоб застрахувала від невиконання оператором своїх обов’язків. Тобто якісь завуальовані страховки існують щодо цього, але слід розуміти, що нинішня ситуація настільки екстраординарна, що вона не передбачена такими страховками. Чемпіонат Європи з футболу не переносився ніколи. Швидше за все, перенесуть Олімпіаду. Хто міг це передбачити?», - говорить президент Асоціації туроператорів.

До відома, пандемія коронавірусу може призвести до того, що 50 млн людей, які працюють у сфері туризму по всьому світу, можуть втратити роботу. Про це свідчить прогноз Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC).

Нагадаємо, 17 березня в Україну повернулися понад 50 тисяч українців.

10 березня уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

З 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.