У Луцьку весь громадський транспорт завтра зупинить роботу



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Транспорт в Луцьку йде на карантин

В місті щодня будуть проводити дефінфекцію - в під'їздах та місцях загального користування

У Луцьку від завтра, 19 березня, припинить роботу весь громадський транспорт. Працівників критичної інфраструктури й медиків доправлятимуть до місць роботи.

Про це повідомив у Facebook колишній голова Волинської облради Ігор Палиця.

«З завтрашнього дня в місті Луцьку повністю припиняється рух пасажирського транспорту, включно з маршрутними таксі та тролейбусами. Буде організована доставка до своїх робочих місць з домівок працівників критичної інфраструктури та медиків», - йдеться у повідомленні.

Що ж до підприємств, які продовжать працювати, то їхнім керівникам пропонують самостійно забезпечити транспортну логістику працівників і безпечні умови праці. Крім того, вони мають подбати про засоби особистого захисту, контролю за самопочуттям робітників і постійну дезінфекцію приміщень.

Також відомо, що в місцях загального користування та житлових під’їздах буде розпочата щоденна дезінфекція.

Вирішується питання про створення call-центру для забезпечення усім необхідним людей похилого віку та неповносправних, які не зможуть самостійно дістатися до лікарні, продуктових магазинів та аптек.

До слова, сьогодні, 18 березня, кияни добираються до роботи лише наземним громадським транспортом, оскільки київський метрополітен призупинив перевезення пасажирів із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня. Попри те, що через обмежувальні заходи заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та маршрутках, транспорт переповнений. На зупинках громадського транспорту багато людей.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення.

Повідомлялося, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.



